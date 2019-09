Festa dei Nonni: la programmazione speciale di Infinity!

Infinity per la Festa dei Nonni ha organizzato una programmazione speciale ricca di sorprese!

Mercoledì 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni e su Infinity è disponibile una selezione di titoli per festeggiarla al meglio. A cominciare da Un viaggio indimenticabile, disponibile su Infinity Premiere fino al 3 ottobre, che racconta dell'imprevedibile viaggio di Amadeus e della sua nipotina Tilda. Interpretato dal pluri-nominato all'Oscar Nick Nolte, Amadeus è un uomo da poco rimasto vedovo la cui forte personalità, il fascino e il senso dell'umorismo non sono sufficienti a mascherare i devastanti sintomi dell'Alzheimer. Quando esprime il profondo desiderio di rivisitare i luoghi dei suoi ricordi più belli, Tilda decide di accompagnarlo in un viaggio che trasformerà non solo le loro vite, ma l'intera famiglia.

Johnny Depp in una scena de La fabbrica di cioccolato

Nel film La fabbrica di cioccolato, diretto da Tim Burton e con protagonista Johnny Depp, è il nonno Joe ad accompagnare il giovane Charlie Bucket in un'avventura che cambierà per sempre la sua vita. Charlie, che proviene da una famiglia poco abbiente e vive in una casa malandata insieme ai genitori e ai suoi quattro nonni, adora la cioccolata ma può permettersela solo raramente. Un giorno il proprietario di una famosa fabbrica di cioccolato, Willy Wonka, mette in palio 5 biglietti nascosti in altrettante barrette di cioccolato e ai bambini che li troveranno saranno aperte le porte della fabbrica di cioccolato...

Nonno scatenato: Sesso, bugie e Robert De Niro

Con i premi Oscar Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin, Insospettabili sospetti è una divertente commedia che racconta di tre amici di vecchia data - Willie, Joe e Al - che decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensionati e deviare dalla retta via quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un'assicurazione aziendale. Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette, i tre decidono di rapinare proprio la banca che li ha defraudati.

Nel film Nonno scatenato, invece, Robert De Niro interpreta un nonno decisamente fuori dal comune. Jason (Zac Efron) è un giovane avvocato prossimo al matrimonio che decide di accompagnare in un viaggio in California il nonno Dick, che vuole godersi la vacanza più selvaggia della sua vita. Inizia così un'avventura scatenata tra feste, risse da bar e una serata epica di karaoke, durante la quale i due scoprono di poter imparare molto l'uno dall'altro e creare un legame mai avuto prima.