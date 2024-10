L'edizione numero 19 della Festa del Cinema di Roma prende il via oggi con la presentazione in anteprima del film Berlinguer. La grande ambizione, diretto da Andrea Segre, titolo che aprirà l'evento cinematografico che si svolgerà fino al 27 ottobre,

La direzione artistica dell'appuntamento cinematografico della capitale è di Paola Malanga, mentre la produzione è della Fondazione Cinema presieduta da Salvatore Nastasi, con direttrice Generale Francesca Via.

Il film di apertura

Alle ore 19, sarà l'attore Lino Guanciale a salire sul palco della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per condurre la cerimonia, che sarà visibile in contemporanea anche dalla Sala Petrassi. Nel corso della serata sarà presentato il film di apertura Berlinguer. La grande ambizione diretto da Andrea Segre, primo titolo del Concorso Progressive Cinema.

I protagonisti di Berlinguer. La grande ambizione

Il nuovo lungometraggio del regista di Io sono Li, La prima neve, L'ordine delle cose e Welcome Venice porta sul grande schermo il racconto biografico della vita pubblica e privata di Enrico Berlinguer, partendo dal viaggio a Sofia del 1973, quando sfuggì a un attentato dei servizi segreti bulgari, fino all'assassinio nel 1978 di Aldo Moro e la conseguente drammatica fine della strategia del "compromesso storico", il grande tentativo di unire le forze popolari di matrice cattolica e socialista per guidare il Paese.

Sul red carpet, a partire dalle ore 18, saranno presenti Segre e il protagonista Elio Germano, accompagnato dagli altri membri del cast Stefano Abbati, Francesco Acquaroli, Paolo Calabresi, Pierluigi Corallo, Lucio Patanè, Andrea Pennacchi, Paolo Pierobon, Elena Radonicich, Fabrizia Sacchi, Giorgio Tirabassi, Fabio Bussotti, Alice Airoldi, Giada Fortini, Neri Mazzeo, Cecilia Di Giamberardino, Camilla Di Giamberardino, Alice D'Orsogna, Fabrizio Parenti, Federico Pacifici.

Per la gioia dei fotografi e dei fan sfileranno sul tappeto rosso anche i membri delle giurie di questa edizione: Pablo Trapero, Francesca Calvelli, Laetitia Casta, Gail Egan, Dennis Lehane (Concorso Progressive Cinema) | Francesca Comencini, Kaili Peng (Miglior Opera Prima).

Il programma della giornata

Per celebrare i due Premi alla Carriera di questa edizione, Viggo Mortensen e Johnny Depp, nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica verranno ospitati i loro film d'esordio come registi.

Mortensen in Falling

Alle ore 10 sarà il turno di Falling diretto da Mortensen che ne ha scritto anche la sceneggiatura, film che propone un intenso dramma famigliare che racconta conflitti e incertezze emotive senza rinunciare al sacro fuoco dell'ironia.

Alle ore 16 si svolgerà poi la proiezione di The Brave di Johnny Depp, una meditazione sui temi del sacrificio, della disperazione e della dignità e forse una delle ultime, grandi riflessioni sulla condizione dei nativi americani.

La sezione Storia del Cinema prenderà il via alle ore 21 alla Casa del Cinema con la proiezione, in versione restaurata, di Sabrina di Billy Wilder, con star l'iconica Audrey Hepburn, sospesa tra lo scanzonato William Holden e il burbero Humphrey Bogart, imprevedibile innamorato.

La Casa del Cinema ospiterà inoltre nel pomeriggio, alle ore 18.30, a ingresso gratuito, The Shape of Water di Guillermo del Toro, il primo titolo della retrospettiva Gocce di cinema, organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma in collaborazione con Acea. In programma nove film dedicati all'acqua, interpretata attraverso il linguaggio della settima arte, dal punto di vista ecologico, naturalistico, culturale, artistico, onirico e religioso.