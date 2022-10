Festa del Cinema di Roma 2022: sette nuovi film nel programma

Sette nuovi film entreranno nel programma della Festa del Cinema di Roma 2022. Lo annuncia la Direttrice Artistica Paola Malanga, in accordo con Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttrice Generale. I titoli faranno parte delle sezioni Freestyle, Grand Public e Storia del Cinema.

In Grand Public sarà presentato Educazione fisica, secondo lungometraggio di Stefano Cipani, regista di Mio fratello rincorre i dinosauri, vincitore del Premio David Giovani. Il film è una coproduzione italo-polacca, è tratto da una pièce teatrale ed è sceneggiato dai fratelli D'Innocenzo. Nel cast Claudio Santamaria, Giovanna Mezzogiorno, Sergio Rubini, Angela Finocchiaro, Raffaella Rea.

Arte, cultura, storia sono alcuni dei temi principali dei documentari che arricchiranno la sezione Freestyle. Bice Lazzari - Il ritmo e l'ossessione di Manfredi Lucibello è il ritratto di una donna che ha lottato contro la morale e i costumi di un tempo per affermarsi come artista e che è stata troppo a lungo dimenticata; Infinito. L'universo di Luigi Ghirri di Matteo Parisini ripercorre invece l'opera del grande fotografo attraverso i suoi scritti, letti da Stefano Accorsi. Roma isola aperta dei Monkeys Video Lab (Alessio Rucchetta, Valerio Sammartino e Simone Nazzaro Valente) mostra la Capitale come un laboratorio estetico attraverso gli studi degli artisti romani; il cortometraggio ABOrismi, ritratti e autoritratto di Nunzio Massimo Nifosì è invece dedicato ai celebri aforismi di Achille Bonito Oliva. Giorgio Treves, con La croce e la svastica, affronta una storia poco conosciuta, la persecuzione e la deportazione dei cristiani europei da parte del regime nazista.

In occasione del centenario della nascita di Francesco Rosi, la Festa presenterà al pubblico la proiezione della versione restaurata de I magliari. Il film farà parte della sezione Storia del Cinema.

Grand Public EDUCAZIONE FISICA di Stefano Cipani, Italia, Polonia, 2022, 88' Cast: Claudio Santamaria, Giovanna Mezzogiorno, Sergio Rubini, Angela Finocchiaro, Raffaella Rea Il film ruota attorno ai genitori di tre alunni che vengono convocati dalla preside di una scuola media: è successo un fattaccio, di cui i loro figli sono i responsabili. Ma è difficile da credere e da accettare. La palestra si trasforma in un'aula di tribunale improvvisata, dove ha inizio un feroce processo nel tentativo ostinato di smentire e nascondere la verità.

Freestyle ROMA ISOLA APERTA di Monkeys Video Lab, Italia, 2022, 61' Roma come un laboratorio estetico, sconosciuto a molti ma aperto a tutti, dove l'arte, in ogni sua espressione, diventa un bene comune capace di mettere in comunicazione tra loro persone e spazi. I Monkeys Video Lab (Alessio Rucchetta, Valerio Sammartino e Simone Nazzaro Valente), insieme alle ideatrici Raffaella Frascarelli e Sabrina Vedovotto, iniziano con questo film un percorso attraverso gli studi degli artisti romani, che si aprono al pubblico per riflettere su temi sociali, politici, economici, e sul rapporto tra l'arte e la vita quotidiana. La loro disponibilità e soprattutto i loro stili, ambienti, modelli e ritmi espressivi diversi compongono un immaginario inedito della città.

Freestyle LA CROCE E LA SVASTICA di Giorgio Treves, Italia, Francia, 2022, 104' Una storia poco conosciuta, rimossa, scomoda: la persecuzione e la deportazione dei cristiani europei (cattolici, protestanti, ortodossi, testimoni di Geova), da parte del regime nazista e le ragioni che ne sono alla base. Giorgio Treves, che viene da una famiglia scampata all'Olocausto, intraprende un viaggio dove esplora archivi finora segreti e incontra storici e sopravvissuti a Dachau, che per la prima volta parlano di ciò che hanno visto e sofferto. Comincia col mettere in chiaro i rapporti ambigui che ci furono in un primo momento tra la Chiesa e il nazismo, considerato come un male minore e un argine al comunismo. Ma la sorte della religione cristiana, agli occhi di Hitler, era segnata: e le persecuzioni dei cristiani (anche se in numero inferiore a quelle subite dagli ebrei), secondo molti storici, sarebbero state solo l'inizio di una nuova soluzione finale.

Freestyle ABOrismi, RITRATTI e AUTORITRATTO di Nunzio Massimo Nifosì, Italia, 2022, 8' Un breve e fulminante ritratto di uno degli storici, curatori e critici d'arte degli ultimi cinquant'anni. Nello specifico il lavoro indaga e dona corpo ai famosi aforismi che Achille Bonito Oliva ha scritto e pubblicato negli anni sui più importanti giornali italiani. ABO è un marchio di fabbrica e dunque con lui gli aforismi sono diventati Aborismi. Questi ultimi sono arricchiti dai numerosi ritratti che importanti artisti gli hanno dedicato e da una preziosa visita di ABO tra le sale e le opere della galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

Freestyle BICE LAZZARI - IL RITMO E L'OSSESSIONE di Manfredi Lucibello, Italia, 2022, 61' La vita di Bice Lazzari è una storia di resistenza, emancipazione e libertà. Raccontarla è un'occasione per mostrare il '900 da un inedito punto di vista, quello di una donna che ha lottato contro la morale e i costumi di un tempo per affermarsi come artista. Tra testimonianze ed archivio, il documentario è il ritratto dell'artista che ha fatto della sua vita il manifesto della sua arte.

Freestyle INFINITO. L'UNIVERSO DI LUIGI GHIRRI di Matteo Parisini, Italia, 2022, 73' Luigi Ghirri: un grande fotografo, sulla cui arte si sono cimentati anche Elisabetta Sgarbi (il film Deserto rosa) e i Modena City Ramblers (la canzone L'uomo delle pianure). E che nel nuovo film scritto e diretto da Matteo Parisini non parla solo attraverso le sue immagini (fotografiche e riprese in video), ma anche attraverso le sue parole. Infatti Ghirri ha scritto moltissimo e il film ripercorre la sua opera attraverso i suoi scritti, letti da Stefano Accorsi. E naturalmente attraverso i suoi luoghi e le sue figure, la provincia emiliana, la terra, l'acqua, le colline, gli orizzonti infiniti, nei quali si stagliano personaggi di volta in volta quotidiani, teneri, eccentrici.

Storia del Cinema I MAGLIARI di Francesco Rosi, Italia, Francia, 1959, 132' Cast: Alberto Sordi, Belinda Lee, Renato Salvatori, Nino Vingelli, Aldo Giuffrè Il restauro 4K è stato realizzato da Fondazione Cineteca di Bologna, in collaborazione con Titanus, a partire dai negativi camera e suono originali. Le lavorazioni sono state effettuate presso il laboratorio L'Immagine Ritrovata nel 2021. Restauro realizzato con il contributo del Ministero della Cultura.