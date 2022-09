Festa del Cinema di Roma 2022: i titoli Apple TV+ in concorso e nella categoria Freestyle

La diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2022 è pronta a partire e, tra le tante pellicole che saranno presentate quest'anno, vediamo insieme quali sono i titoli targati Apple TV+ che saranno proiettati presso l'Auditorium Parco della Musica.

Causeway: Jennnifer Lawrence e Brian Tyree Henry in piscina

Tra i 16 titoli del concorso internazionale spiccano sicuramente Causeway, la pellicola con Jennifer Lawrence e Brian Tyree Henry diretta da Lila Neugebauer, e Raymond & Ray, il film di Rodrigo Garcia con protagonisti Ewan McGregor e Ethan Hawke.

Causeway: un primo piano di Jennnifer Lawrence

Il nuovo lavoro della Lawrence racconta le vicende di una soldatessa che lotta per adattarsi alla sua vita dopo il ritorno a casa a New Orleans: il suo veicolo colpisce un esplosivo in Afghanistan, ferendola gravemente, Lynsey torna a casa, si ritrova costretta a vivere con la madre e accetta un lavoro di pulizia delle piscine in attesa di essere trasferita.

Raymond and Ray: Ewan McGregor e Ethan Hawke nella prima foto del film

Raymond & Ray, invece, narra la storia di due fratellastri che hanno vissuto all'ombra di un padre terribile. In qualche modo, ognuno di loro ha ancora il senso dell'umorismo e il suo funerale è un'occasione per reinventarsi. C'è rabbia, c'è dolore, c'è follia, forse c'è amore e sicuramente c'è un lavoro di becchino.

Il terzo titolo di Apple TV+, nella categoria Freestyle, è Louis Armstrong's Black & Blues, un film di Sacha Jenkins che offre uno sguardo intimo e rivelatore sul musicista che ha cambiato il mondo, presentato attraverso una lente di filmati d'archivio, registrazioni private e conversazioni personali mai ascoltate prima. Diretto da Jenkins, questo documentario onora l'eredità di Armstrong come padre fondatore del jazz, una delle prime star conosciute e amate a livello internazionale e ambasciatore culturale degli Stati Uniti. Il film mostra come la vita dello stesso Armstrong attraversi il passaggio dalla guerra civile al movimento per i diritti civili e come egli sia diventato una figura di riferimento in quell'epoca turbolenta.