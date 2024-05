Ferzan Özpetek, Matteo Garrone e Valeria Golino incontrano il pubblico alla Casa del Cinema di Roma

Il 5 maggio dello scorso anno, la Casa del Cinema di Roma riapriva al pubblico dopo una serie di interventi di ristrutturazione e con una nuova gestione, affidata alla Fondazione Cinema per Roma, l'ente che dalla sua nascita realizza la Festa del Cinema. Per festeggiare la ricorrenza, tutti i film e gli incontri in programma nel prossimo weekend (sabato 4 e domenica 5) saranno a ingresso gratuito. Negli stessi giorni, Ferzan Özpetek e Matteo Garrone incontreranno il pubblico per presentare i loro "film del cuore", mentre venerdì 10 maggio sarà la volta di Valeria Golino.

Venezia 2019: Matteo Garrone al photocall di Nevia

Si inizierà sabato 4 in compagnia di Özpetek che ha scelto per gli spettatori Narciso nero di Michael Powell ed Emeric Pressburger (ore 18), sontuoso mélo sensuale e spirituale, tra i film preferiti di Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, e Il segno di Venere, terzo film di Dino Risi, scritto insieme a Ennio Flaiano, Edoardo Anton e l'acida penna di Franca Valeri (ore 20). Il cineasta incontrerà gli spettatori prima della proiezione del film di Risi.

Il giorno successivo, la Casa del Cinema ospiterà Matteo Garrone che ha selezionato L'Atalante di Jean Vigo (ore 18), uno dei massimi capolavori di ogni epoca, e 8½ di Federico Fellini (ore 20), pietra di paragone per qualsiasi film successivo sulla fatica del cinema. Garrone incontrerà il pubblico in occasione di questa seconda proiezione. Nella stessa giornata, il grande regista romano sarà celebrato con una delle sue opere più amate, Pinocchio, che sarà proiettato nell'ambito della rassegna "Forever Kids" a partire dalle ore 11.

Locarno 2005: Valeria Golino

Venerdì 10 maggio alle ore 20, Valeria Golino sarà alla Casa del Cinema per presentare Todo modo di Elio Petri, film lucido e profetico che lambisce molte delle questioni aperte del secondo Novecento italiano. Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà proiettato Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese: adattando il libro di David Grann Gli assassini della terra rossa, il maestro statunitense mescola gangster movie e romance, insopprimibile cinismo e tenerezza in un'epopea quieta e malinconica che vede protagonisti Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone.

COME PARTECIPARE

4-5 maggio: ingresso gratuito previo ritiro coupon (a partire da 30 minuti prima dell'evento) 10 maggio: ingresso 5 euro