Le fate ignoranti: Ferzan Ozpetek da aprile sul set della serie

Ferzan Özpetek ha annunciato su Instagram che il 12 aprile tornerà sul set per girare un nuovo progetto riguardante Le Fate Ignoranti, il film da lui scritto e diretto nel 2001 che lo consacrò come talentoso regista in Italia e nel mondo.

Özpetek ha semplicemente pubblicato un video di un foglio Word sul suo profilo Instagram aggiungendo una semplice didascalia: "Le fate stanno tornando #perilergelmekiçinhazırlıkta #shootsfromApril12" Dal 12 aprile quindi iniziano le riprese di una serie di cui, almeno per adesso, si sa molto poco.

Già nel 2019 Alessandro Saba, il vice presidente dell'intrattenimento di Fox Networks Group Italy, aveva annunciato alla stampa l'arrivo di "una serie TV sull'accoglienza, sulla comunanza umanistica, sull'amicizia. Vorremmo che tutti quelli che hanno amato il film potessero tornare sulla terrazza delle Fate Ignoranti."

Anche se alcune settimane fa sono circolate delle voci relative ad un possibile coinvolgimento dell'attore turco Can Yaman, con il quale Özpetek ha già lavorato in Italia per alcuni spot pubblicitari della De Cecco, ancora non c'è niente di confermato e a quanto pare il protagonista della serie sarà un altro attore internazionale, la cui identità è ancora segreta.