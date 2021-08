Fernando 2, su Prime Video in streaming da oggi

Amazon Prime Video ha rilasciato oggi la seconda stagione della docu-serie in streaming Amazon Exclusive, Fernando, nuova parte del ritratto straordinario di uno dei più famosi sportivi spagnoli, il due volte Campione del Mondo di Formula 1 Fernando Alonso.

La seconda stagione è composta da quattro episodi, di cui lo stesso Alonso ha anticipato qualcosina: "È un onore per me presentare in anteprima questa docuserie con Amazon Prime Video. Nella prima stagione potrete vedere il sacrificio e tutto quel che comporta la partecipazione alle gare automobilistiche più impegnative del mondo, ma la seconda stagione se possibile sarà ancora più emozionante con il mio ritorno in Formula 1, non potrete perderla!"

Fernando: Fernando Alonso in una foto di scena

"Fernando è stata un'ulteriore sfida nella la mia carriera, un impegno con me stesso e con il pubblico per mostrare il lavoro, il sacrificio e le grandi esigenze che comporta gareggiare a livello mondiale, qualcosa che solitamente non è visibile al di fuori del mondo delle gare" ha dichiarato Fernando Alonso. "Solo The Mediapro Studio e Amazon Prime Video con la loro esperienza avrebbero potuto renderlo possibile con una narrazione così potente e raggiungendo un pubblico globale".

La docuserie si unirà a un'ampia selezione di contenuti sportivi disponibili su Amazon Prime Video, tra cui la serie Amazon Original El Corazón de Sergio Ramos, Six Dreams e All or Nothing, così come l'attesissima Carolina Marin: I can because I think I can, Six Dreams 2, The Legend of Sergio Ramos e un film documentario sulla carriera del famoso calciatore Fernando Torres.

