Femme Fatale di De Palma e Death Proof di Tarantino: il sexy video a confronto

Alcune scene di Femme Fatale di Brian De Palma e Death Proof di Quentin Tarantino messe a confronto in un intrigante video che vede protagoniste Rebecca Romijn e Vanessa Ferlito.

Un video condiviso su Vimeo paragona Femme Fatale di Brian De Palma a Death Proof di Quentin Tarantino. Si tratta di un video realizzato da Candice Drouet, attrice che si diverte anche a creare contenuti video in cui analizza aspetti specifici di determinati film.

Tarantino / De Palma / Drouet from Really Dim on Vimeo.

Un esempio è appunto il nuovo video, che potete vedere qui sopra. Per l'esattezza, Drouet sostiene che Quentin Tarantino si sia rifatto a Femme Fatale per la sequenza in Death Proof dove Vanessa Ferlito delizia Kurt Russell con una lap dance. Nel film di Brian De Palma, il momento analogo avviene tra Rebecca Romijn e Antonio Banderas.

L'accostamento sottolinea quello che probabilmente è un omaggio voluto: Tarantino è da sempre un grande ammiratore di De Palma, e tra i film della vita tende a citare Blow Out, lungometraggio che lo spinse anche a insistere per avere John Travolta in Pulp Fiction nei panni di Vincent Vega.

I due film sono anche legati per motivi geografici: quello di De Palma è parzialmente ambientato al Festival di Cannes ed è stato presentato lì nel 2002, mentre Tarantino è poi stato in concorso con il proprio lungometraggio nel 2007. È tornato I alcune altre occasioni, l'ultima delle quali è stata L prima mondiale di C'era una volta a... Hollywood nel 2019.