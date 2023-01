Felix Mallard, star di Ginny & Georgia, parla italiano in un video, sorprendo i suoi fan

L'attore Felix Mallard, interprete di Marcus in Ginny & Georgia, rispondendo alle domande dei fan in un video ha dimostrato di saper parlare correttamente italiano, sorprendendo i fan.

Felix Mallard, giovane protagonista di Ginny & Georgia, ha rivelato in un video di saper parlare italiano.

L'attore ha infatti raccontato di averlo studiato a scuola, dimostrando di essere particolarmente bravo nel dialogare nella nostra lingua.

Sul canale YouTube ufficiale di Neighbours è stato pubblicato un video in cui Felix Mallard e Jai Waetford rispondono alle domande dei fan.

L'attore spiega, di fronte al suo amico che è rimasto sorpreso e quasi sconvolto: "Non so che cosa dire. Parlo italiano. L'ho imparato a scuola. Quindi se c'è un italiano o un'italiana, posso parlare con lei".

Felix, che in Ginny & Georgia ha il ruolo di Marcus Baker, ha quindi cercato di parlare con Jai in italiano, senza però riuscirci perché il collega non conosce la nostra lingua.

La reazione dei fan non si è fatta attendere e nei commenti al video su YouTube più di una persona ha ammesso che sentir parlare Mallard in italiano porta ad "amarlo" ancora di più. Le fan italiane hanno inoltre fatto i complimenti all'attore per la naturalezza, la sua pronuncia e la capacità di parlare italiano senza particolari accenti.

A suscitare molte risate, invece, è stata la reazione di Jai che non ha saputo davvero trattenere la propria sorpresa quando l'amico è passato dall'inglese alla nostra lingua.