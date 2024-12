Felicity Jones protagonista della serie TV sulla Formula 1 One in sviluppo per Prime Video

Si stanno scaldando i motori di One, la serie drammatica ambientata nel mondo delle corse di Formula 1, di cui Felicity Jones sarà protagonista e produttrice esecutiva. Secondo quanto riportato da Variety, la serie è in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios per Prime Video, anche se non è stata ancora ufficialmente ordinata.

One segna la prima sceneggiatura ufficialmente autorizzata dalla Formula 1 e si concentrerà su una squadra di corse di proprietà di una famiglia in crisi, con il personaggio interpretato da Felicity Jones, alle prese con personalità agguerrite, rivali e poste in gioco multimilionarie.

Alcuni dettagli di One

La serie è prodotta da Bedrock Entertainment, fondata nel 2020 come joint venture tra il produttore di Band of Brothers Tony To, il produttore esecutivo di True Detective Dan Sackheim e ITV Studios America. Felicity Jones produrrà anche insieme al fratello Alexander Jones per la Piecrust Pictures, che di recente ha acquisito i diritti per l'adattamento della graphic novel 100 Nights of Hero, con Nicholas Galitzine, Charli XCX e Richard E. Grant.

The Midnight Sky: Felicity Jones in un'immagine

I nominati all'Oscar per la sceneggiatura de I figli degli uomini, Mark Fergus e Hawk Ostby, si occuperanno della scrittura e della produzione esecutiva.

Si tratta di un periodo molto impegnativo per Felicity Jones, che ha recentemente ricevuto una nomination come miglior attrice ai Golden Globe per il film drammatico storico The Brutalist di A24. Ha anche diversi progetti in cantiere, tra cui i lungometraggi Night Train e Oh. What. Fun., in cui reciterà al fianco di Michelle Pfeiffer. Felicity è nota soprattutto per i suoi acclamati ruoli in Rogue One: A Star Wars Story, La teoria del tutto, The Aeronauts e Una giusta causa. Inoltre, sarà protagonista e produttrice del film fantasy 100 Nights of Hero, tratto dal romanzo grafico di Isabel Greenberg.