Felicity Jones e Richard E. Grant si aggiungono al cast del period fantasy 100 Nights Of Hero

Richard E. Grant (Saltburn), Amir El-Masry (In Camera) e Felicity Jones (The Brutalist) sono le tre grandi aggiunte finali a 100 Nights of Hero, il period fantasy della regista Julia Jackman basato sulla graphic novel di Isabel Greenberg.

I dettagli sui ruoli del trio non sono stati resi noti. Come già annunciato, nel film reciteranno anche Emma Corrin, Maika Monroe, Nicholas Galitzine e Charli XCX. Al progetto si aggiunge Grant S. Johnson di Project Infinity (May December), che produce insieme a Helen Simmons e Stephanie Aspin. Inoltre, c'è la Piecrust Pictures di Jones, che è salita a bordo come produttore esecutivo. La produzione del film indipendente è terminata.

Una rivisitazione in chiave femminista de Le mille e una notte

Favola femminista ispirata a Le mille e una notte, 100 Nights of Hero è ambientato in un mondo alternativo, governato dal dispotico Birdman, ed è incentrato su una scommessa tra due amici: Manfred (Galitzine) scommette con Jerome di riuscire a sedurre sua moglie, Cherry (Monroe), in 100 notti. Se vincerà, otterrà il castello di Jerome e tutte le sue ricchezze, mentre Cherry subirà un danno collaterale: verrà giustiziata.

Quando Jerome se ne va, Cherry si ritrova intrappolata in un castello remoto, combattuta tra il carisma ammaliante dell'amico del marito e la fiducia nella sua cameriera Hero (Corrin), i cui sospetti su Manfred aumentano di giorno in giorno. Quando il tempo inizia a scarseggiare, le emozioni si intensificano, dando vita a un triangolo amoroso che mette in gioco la vita e la morte.

Il cast di 100 Nights Of Hero, riunito dalla direttrice del casting Olivia Grant, comprende anche Safia Oakley-Green (Fuori dall'oscurità), Christopher Fairbank (Lady Macbeth), Tom Stourton (All My Friends Hate Me), Jeff Mirza (Juice), Olivia D'Lima (The Killing Kind), Kerena Jagpal (Il problema dei tre corpi), Markella Kavenagh (Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere), Clare Perkins (Medusa Deluxe), Josh Cowdery (La furia di un uomo) e Varada Sethu (Doctor Who).

Jackman ha dichiarato: "Sono innamorato della graphic novel di Isabel da quando l'ho letta nel 2016, ed è stato un sogno adattarla nel suo strano universo cinematografico. Sono entusiasta che le persone vedano quello che abbiamo fatto con Manfred, Cherry e Hero - anche se avete letto il libro, potreste non conoscere ancora tutta la storia!".