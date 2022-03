Fedez operato all’addome, non si tratterebbe di demielinizzazione

Iniziano a trapelare alcune indiscrezioni sull'operazione a cui è stato sottoposto Fedez: l'intervento riguarderebbe l'addome, come ha riportato Il Messaggero. La malattia che ha colpito il cantante resta ancora top secret, lo stesso rapper ha deciso, per ora, di non rivelarla. L'intervento è stato fatto martedì al San Raffaele di Milano. Chiara Ferragni ha scritto su Instagram che il marito sarà presto a casa.

Martedì 22 marzo, è stato uno dei giorni più importanti per Fedez, il rapper lo aveva annunciato su Instagram, ringraziando quelli che gli avevano scritto "mandando tanta positività". L'artista per il suo intervento chirurgico ha scelto il San Raffaele di Milano, lo stesso Ospedale che ha beneficiato della raccolta fondi organizzata dai Ferragnez durante l'emergenza sanitaria.

Oggi sono trapelate alcune indiscrezioni sull'intervento, sul quotidiano Il Messaggero si legge: "Fedez è stato operato all'addome al San Raffaele di Milano, dove si trova ricoverato al reparto solventi". Il quotidiano romano riporta che accanto a Federico Leonardo Lucia ci sono Chiara Ferragni e Annamaria Berrinzaghi, mamma-manager del cantante. Fedez ora, dopo l'intervento, deve aspettare l'esito degli accertamenti, sarà il risultato di questi esami a chiarire quale sarà il suo percorso post-operatorio.

Il Messaggero riporta che la patologia di Fedez "non avrebbe niente a che vedere con la demielinizzazione, che in larga parte dei casi può portare alla sclerosi multipla (anche se all'indomani dell'annuncio della malattia da parte del rapper, il 18 marzo, sul sito del San Raffaele di Milano è stato pubblicato un articolo con il quale l'ospedale ha sottolineato il fatto di essere un centro di riferimento mondiale nello studio della malattia autoimmune)". Il cantante scoprì il suo problema legato alla demielinizzazione nel 2019, grazie ad una risonanza magnetica

Chiara Ferragni su Instagram ha pubblicato una foto del primo compleanno della secondogenita Vittoria, nella foto ci sono tutti i componenti della famiglia Lucia-Ferragni, nella caption si legge: "Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata".