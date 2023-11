Fedez lancia la petizione per il bonus psicologico: 'È ora che il benessere psicologico diventi una priorità'

Fedez ha lanciato la petizione per salvaguardare il bonus psicologico ancora fermo in parlamento.

Fedez persevera nel suo impegno a favore del benessere mentale dei giovani e di tutti coloro che ne necessitano. In linea con l'annuncio fatto pochi giorni fa, il noto rapper ha ufficialmente avviato una petizione con l'obiettivo di sensibilizzare il governo sull'importanza di preservare il bonus psicologico.

Taglio ai Fondi del Bonus Psicologo e petizione di Fedez

Nel 2021, il governo Draghi aveva allocato 25 milioni di euro per il programma del Bonus Psicologo, riconoscendo l'importanza della salute mentale. Tuttavia, il governo Meloni ha drasticamente ridotto i fondi a 5 milioni per l'anno in corso e a 8 milioni per il 2024, mettendo a rischio il sostegno necessario.

Il Bonus Psicologo rappresenta un sostegno vitale per coloro che affrontano disturbi mentali e che, a causa di limiti finanziari, si trovano nell'impossibilità di sostenere i costi delle indispensabili sedute di psicoterapia.

Annuncio della petizione da parte di Fedez

Fedez ha annunciato il lancio di una petizione sui social per convincere il governo a sostenere il Bonus Psicologico senza tagliare i fondi. Il rapper chiede che vengano varati i decreti attuativi e che ci sia un impegno a destinare maggiori fondi per la salute mentale.

"Abbiamo dato vita ad una petizione in cui chiediamo al Governo che vengano varati i decreti attuativi rispetto al bonus psicologo e che, in generale, ci sia un impegno a stanziare maggiori fondi per la salute mentale - ha scritto Fedez sui social - È ora che il benessere psicologico di tutti, e dei nostri ragazzi e ragazze in particolare, diventi una priorità per questo Paese".

Contenuto della petizione

La petizione chiede al governo di varare i decreti attuativi relativi al Bonus Psicologo e di impegnarsi a destinare maggiori fondi per la salute mentale. Fedez sottolinea l'importanza di rendere il benessere psicologico una priorità per tutti, in particolare per i giovani.

Il mancato varo di questi decreti nei prossimi due mesi rischia di vanificare l'intera operazione, facendo confluire i fondi previsti nel bilancio generale dello Stato.

Appello di Fedez al Governo

Fedez, durante un'intervista a Che tempo che fa, aveva affrontato il problema della sua salute mentale e aveva già lanciato un appello al governo affinché non venissero tagliati i fondi per il Bonus Psicologico.

"Quello che voglio chiedere, sommessamente, a Giorgia Meloni e a Giorgietti è di non tagliare questi soldi perché significherebbe sputare in faccia a persone che ne hanno bisogno", aveva detto in quell'occasione l'artista.

Situazione attuale del bonus psicologo

Introdotto nel 2022 per sostenere le spese delle sessioni di psicoterapia, il Bonus Psicologo ha ricevuto un'enorme domanda, ma solo il 10,5% delle richieste è stato finanziato a causa della drastica riduzione dei fondi disponibili. La petizione di Fedez mira a far fronte a queste carenze e a sostenere la salute mentale nella società.