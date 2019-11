Fedez imputato per una lite col vicino, Fabio Rovazzi tra i testimoni

Fedez è imputato per lesioni per una lite con un ex vicino di casa, che risale a tre anni fa: Fabio Rovazzi, presente al momento dell'aggressione, è stato chiamato a testimoniare.

Fedez rischia di essere condannato per lesioni ad un vicino, la lite risale a due anni fa ma il procedimento viene dibattuto in questi giorni davanti al giudice di pace Tommaso Cataldi di Milano. L'alterco risale al 12 marzo 2016 in zona Tortona. I due vennero alle mani, secondo quanto raccontato dal vicino perché dall'appartamento di Fedez usciva musica ad alto volume, erano le sei del mattino. L'uomo racconta che dopo aver bussato alla porta venne aggredito dal rapper che lo colpì al viso con un pugno provocandogli un trauma cranico lieve, per il quale l'ospedale gli diagnosticò una prognosi di dieci giorni

Fedez e il vicino di casa hanno entrambi sporto denuncia dopo la lite. Il marito di Chiara Ferragni, sostiene di essere stato aggredito, la sua tesi è stata avvalorata nell'udienza del 21 novembre da Fabio Rovazzi presente al momento della lite. Il cantante, nonostante i recenti dissapori con il rapper, ha riferito che sarebbe stato il vicino a colpire Fedez con un pugno dopo essere entrato in casa, e che lui a quel punto ha chiamato l'ambulanza.