Fedez risponde a Fratelli d'Italia: "Condannare il fascismo non è di sinistra, è buon senso"

Condannare il fascismo, per Fedez, non è una questione di destra o sinistra ma di buon senso: è questo che il rapper ha risposto su Twitter ad un dirigente di Fratelli d'Italia dopo l'attacco social all'indirizzo suo e di Chiara Ferragni.

Fa strano vedere il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia scagliarsi per una semplice condanna verso il pensiero fascista. Eppure nessuno ha mai fatto riferimento ad appartenenze politiche. Condannare il fascismo non è di sinistra è solo di buon senso 💖 https://t.co/AAzpeJ1Uy1 — Fedez (@Fedez) September 10, 2020

Dopo l'omicidio di Colleferro, Chiara Ferragni ha condiviso un post su Instagram dedicato al caso di Willy Monteiro in cui si affermava: "il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista sempre resistente in questo paese, non cancellando il mezzo tramite il cui i fasci hanno fatto violenza". Da quel momento i giornali di destra e alcuni dirigenti de partiti della stessa area politica hanno iniziato ad attaccare i Ferragnez appigliandosi a qualsiasi cosa. Attaccare Ferragni e Fedez è anche un modo per farsi notare e Francesco Di Giuseppe, dirigente di Fratelli d'Italia, ha deciso di attaccare il rapper, facendo riferimento al post della moglie: "La Ferragni si scaglia contro la sub-cultura post fascista che sta sfornando narcisisti palestrati coi capelli ossigenati e con un basso livello di istruzione!", attaccata al post una foto di Fedez.

La risposta del cantante non si è fatta attendere: "Fa strano vedere il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia scagliarsi per una semplice condanna verso il pensiero fascista. Eppure nessuno ha mai fatto riferimento ad appartenenze politiche. Condannare il fascismo non è di sinistra è solo di buon senso".