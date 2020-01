Fedez e Francesco Totti su Amazon Prime Video con Celebrity Hunted: trailer e data di uscita

Il primo trailer di Celebrity Hunted, show italiano di Amazon Prime Video, ne svela la data di uscita: il 13 marzo Fedez, Francesco Totti e compagni sbarcheranno sulla piattaforma facendo molta attenzione, però, per non essere beccati.

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, uno dei nuovi progetti della piattaforma streaming nel nostro Paese presentati oggi durante l'evento romano, è il primo show italiano non-fiction Amazon Original, prodotto da EndemolShine Italia, e vedrà nel suo cast 8 concorrenti con una caratteristica in comune: sono famosi. Francesco Totti, Luis Sal, Fedez, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo e Costantino Della Gherardesca porteranno il pubblico alla scoperta della prima edizione di quello che sembra un "gioco del nascondino" ma in salsa VIP e molto più avvincente, stando sempre ben attenti a far svanire le tracce del proprio passaggio, per 14 giorni, agli occhi degli esperti di sorveglianza.

"Celebrity Hunted - Caccia all'uomo è un'idea innovativa per gli spettatori" - ha riferito Dante Sollazzo, Head of Unscripted, EndemolShine Italy. "Un format rivoluzionario con una narrazione innovativa, elementi di suspense e un ecceionale cast che renderà questo show unico, una sfida mai vista prima in TV".