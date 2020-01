Carlo Cracco su Amazon Prime Video con Dinner Club, show culinario in giro per il mondo

Carlo Cracco approda su Amazon Prime Video con Dinner Club, uno show culinario itinerante che porterà lo chef e sei attori in giro per il mondo.

Carlo Cracco tornerà presto con Dinner Club, show culinario per Amazon Prime Video, che lo porterà, insieme a 6 famosi attori italiani, in giro per il mondo, attraverso il Giappone, il Vietnam, la Francia, la Spagna, il Perù e il Messico alla scoperta dell'arte culinaria esotica con lo scopo di imparare dai migliori chef del mondo a realizzare la cena perfetta.

"Questo programma ci consente di scoprire alcune delle più incredibili meraviglie gastronomiche del mondo, in un divertente viaggio insieme ad un gruppo di amici speciali" - ha detto Carlo Cracco - "Il mio obiettivo sarà quello di trasformarli in veri e propri professionisti del gusto, in grado di realizzare una perfetta cena a tema". "Dinner club non è certo il classico cooking show" - ha precisato Fabrizio Ievolella, Chief Executive Officer, Banijay Italia - "Ironia ed avventura definiscono il tone-of-voice del programma, a metà strada tra un viaggio ed una classica cena tra amici: un cast variegato e brillante che si rinnova ogni puntata, guidato dall'autorevole Chef Cracco. Insieme andranno alla scoperta del meglio del food internazionale, in un vivace scambio di idee e piaceri culinari".

Annunciato oggi durante la conferenza stampa organizzata dalla piattaforma Amazon Prime Video a Rom, Dinner Club è prodotta da Banijay Italia e sarà disponibile su Prime Video nel 2020.