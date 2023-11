Fedez condurrà Chi vuol essere milionario? su La7, il rumor

Fedez, dopo l'esperienza di LOL - Chi ride è fuori, potrebbe debuttare alla conduzione in uno dei programmi a quiz televisivi più longevi. Secondo quanto riportato da Libero, il rapper milanese sarà alla guida di Chi vuol essere milionario? su La7. Questo programma, che è la versione italiana di Who Wants To Be a Millionaire?, in Italia è stato tradizionalmente condotto da Gerry Scotti.

Fedez alla conduzione di Chi vuol essere milionario? su La7?

Fedez, secondo le voci riportate dal quotidiano milanese, con la sua nuova versione di Chi vuol essere milionario?, prenderà il posto nella fascia preserale della programmazione televisiva di La7. Il programma dovrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì, dalle 18:45 alle 20:00, servendo da apripista per l'edizione serale del TG condotta da Enrico Mentana.

Possibile debutto nel 2024 con traino al TG di Enrico Mentana

Se la voce di corridoio verrà confermata, il programma debutterà nel 2024, a gennaio o subito dopo il Festival di Sanremo, che quest'anno inizierà martedì 6 febbraio e si concluderà sabato 10 febbraio 2024.

Attuale occupazione della fascia preserale su La7

Attualmente, la fascia preserale di La7 è occupata dalla serie televisiva Padre Brown, basata sul personaggio creato da G. K. Chesterton e adattata da Rachel Flowerday. In Italia, negli anni '70, I racconti di Padre Brown hanno avuto anche una versione prodotta dalla Rai, con Renato Rascel nel ruolo del prete di campagna investigatore.

Ruoli precedenti del rapper in televisione

Ad oggi, Fedez, che nei giorni scorsi ha lanciato una petizione a favore del bonus psicologico, ha condotto le prime tre edizioni di LOL - Chi ride è fuori, il game show italiano distribuito da Prime Video. Inoltre, il rapper fa parte del panel di giudici di X Factor e ha condotto Muschio Selvaggio da Sanremo, lo spin-off del podcast nato dalla collaborazione tra il rapper e lo youtuber Luis Sal.