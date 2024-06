Fedez apre il suo profilo OnlyFans per il lancio di 'Sexy Shop', appuntamento alle 14:00 su Instagram

La notizia era stata ampiamente anticipata grazie agli indizi diffusi nei giorni scorsi: al release party di SEXY SHOP tantissime OnlyFanser, qualche "spoilerata" in programmi radiofonici, Silvio, il nuovo cane di Fedez, con la bandana OnlyFans, e ieri una storia di Fedez sul profilo Instagram con una maglietta in cui il brand della piattaforma era ben visibile.

Fedez conferma ufficialmente l'avvio di una nuova collaborazione con OnlyFans, uno dei primi artisti in Italia a utilizzare la piattaforma per promuovere il lancio di un brano musicale. Seguendo, infatti, le orme di molti artisti internazionali, Fedez utilizzerà la piattaforma per offrire ai fan uno sguardo esclusivo sul backstage del video di SEXY SHOP, sul processo creativo della sua musica e non solo. Questa iniziativa mira a creare un legame ancora più forte e diretto con il pubblico offrendo contenuti inediti e divertenti.

L'appuntamento è alle 14:00 di oggi sul profilo Instagram di Fedez per il lancio del suo canale OnlyFans.

Fedez su OnlyFans, la reazione di Chiara Ferragni

L'annuncio della scelta promozionale alternativa di Fedez era arrivato durante un'ospitata del rapper a La Zanzara, il programma radiofonico di Giuseppe Cruciani su Radio 24. "Mi ha autorizzato a dirlo", aveva precisato Cruciani, facendo ascoltare alcuni vocali su WhatsApp ricevuti da Fedez. "Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro un canale. Però, fa ridere perché tutti mi consigliano che devo ripulirmi l'immagine e io 'tac' faccio il canale".

Non era mancata la reazione di Chiara Ferragni, popolare influencer e imprenditrice ex moglie del rapper. "Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi. Vedere che alla fine stanno insieme anche da soli", ha scritto l'imprenditrice digitale citando un altro rapper italiano, Coez, in una storia su Instagram.