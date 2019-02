Fedez lascia X-Factor: “Al mio posto qualcuno che ci ha sempre sputato sopra”

Marica Lancellotti

Fedez ha annunciato il proprio addio a X-Factor e l'ha fatto scegliendo una stories di Instagram in cui rispondeva alla domanda specifica di un fan. "Cinque anni consecutivi sono tanti (c'è chi dice troppi)" ha commentato il rapper. "Sono cambiate tante cose, ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia" confermando, in sostanza, quanto già lasciato presagire al termine dell'edizione 2018 del talent musicale.

Fedez è dunque il secondo giudice a dire addio a X-Factor, dopo Manuel Agnelli che aveva palesato la propria volontà già durante la trasmissione. Restano in gara tra i "veterani", dunque, solo Mara Maionchi e Lodo Guenzi, e c'è chi è pronto a scommettere che il network voglia approfittare di questo momento per rinnovare completamente un format che dichiara la sua stanchezza almeno da un paio d'anni. Il rapper, marito di Chiara Ferragni, ha una sua idea in proposito: "Faccio una previsione di Nostradamus (tenetela a mente): sicuramente ci sarà un artista che ha sempre sputato merda sui talent (X Factor nello specifico) sia nei pezzi che nelle interviste. Che ha criticato me o altri giudici in diverse occasioni. Questo perché l'underground a volte (non sempre) è incoerenza e moralismo che si sposano con la frustrazione. Sarà l'anno in cui i nodi verranno al pettine, insomma".

Naturalmente si è scatenata la caccia al sostituto di Fedez: nelle scorse settimane si era parlato addirittura di J-Ax, c'è chi pensa a Ghali, già ospite d'onore nell'ultima edizione, e chi fa il nome di Salmo, che negli ultimi tempi ha avuto qualche battibecco con Fedez dopo averlo accusato di plagio, e che ha già rifiutato una volta il tavolo del talent. C'è chi, con molta ironia, comincia a pensare che al posto del rapper siederà Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, impegnato, nelle ultime ore, in una singolar tenzone via Twitter contro Federico Lucia a suon di clown e sputasentenze, ma è naturale che il nome su cui in tanti stanno puntando sia quello di Fabri Fibra. Al momento Sky non ha rilasciato nessun commento ufficiale sulla vicenda, e le scommesse sono più che aperte.