Federica Sciarelli: la Lega querela la conduttrice di Chi l’ha visto?

Guai in vista per Federica Sciarelli: la Lega ha sporto querela contro la conduttrice e ha presentato un esposto contro Chi l'ha visto? per aver attribuito ad un esponente del Carroccio l'invito ad impiccare Silvia Romano, che nel pomeriggio era stata definita una "neo terrorista" dal parlamentare leghista Alessandro Pagano.

La notizia è stata data da un deputato del partito di Matteo Salvini durante il suo intervento in commissione di Vigilanza Rai: "La Lega presenterà una interrogazione, un esposto ad Agcom - ha detto Massimiliano Capitanio - e una querela nei confronti di Federica Sciarelli". Parlando con il Presidente dell'Agicom Angelo Cardani, presente in quel momento nella commissione di Vigilanza RAI, il deputato leghista ha detto: "Tra i tanti esposti alla sua attenzione ce n'è uno in arrivo su cui chiederemmo un suo intervento urgente e perentorio e cioè il fatto gravissimo che si è verificato ieri sera durante la trasmissione 'Chi l'ha visto?', dove assolutamente fuori contesto e fuori dal mandato editoriale, la conduttrice Federica Sciarelli e anche la redazione hanno diffamato la Regione Lombardia - il deputato ha continuato spiegando quanto accaduto - leggendo una mail di una qualunque ascoltatrice, condita di falsità e di iperboli assolutamente inaccettabili in questo momento gravissimo e delicato per la nostra democrazia e tenuta sociale, ha diffamato il partito della Lega attribuendo un reato gravissimo, ovvero l'invito ad impiccare Silvia Romano, ad un esponente della Lega, quando questo cittadino - precisa il deputato - non è assolutamente un tesserato della Lega".

#coronavirus: “Soltanto pochi privilegiati hanno diritto ai tamponi, come i calciatori che li fanno ogni quattro giorni, e altri pochi eletti, selezionati da chi ne ha il potere”. Lettera di una spettatrice a #chilhavisto pic.twitter.com/sOPmiEjEjY — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 13, 2020

Ricordiamo che proprio ieri il deputato del carroccio Alessandro Pagano è stato al centro di una vivace polemica per aver definito in Parlamento Silvia Romano una "neo terrorista", in serata sono arrivate le scuse dal parlamentare dal quale aveva preso le distanze anche Matteo Salvini.