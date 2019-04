Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?: la conduttrice smentisce tutto

Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?: niente affatto: la conduttrice ha smentito la notizia secondo la quale sarebbe pronta a lasciare il programma di punta di RAI3 che conduce con successo da ben quindici anni.

La notizia dell'addio di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? era stata riportata da alcuni quotidiani e subito era diventata uno degli argomenti di punta della rete. Secondo queste voci di corridoio Federica Sciarelli era passata a RAI2 per un talk show politico e il suo posto sarebbe stato preso dalla criminologa Roberta Bruzzone, nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione a programmi come Porta a Porta e Ballando con le stelle.

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli conduce il programma di RaiTre.

Federica Sciarelli ha comunque subito messo a tacere questi rumors rilasciano una dichiarazione in cui ha detto tra l'altro "Questa storia che lascio Chi l'ha visto? circola da giorni, ma non è vera. Ogni tanto dico che sono stanca e qualcuno ci ricama su", aggiungendo ironicamente "resto al mio posto, quello che mi piacerebbe tanto, è condurre un programma politico perché al Tg3 mi sono occupata per 15 anni di politica. Quindici anni di Chi l'ha visto?, quindici di politica, forse sarebbe il caso di occuparsi di un programma di cucina".

Chi l'ha visto?, è il programma più longevo di RAI3 e la Sciarelli continua a far registrare settimanalmente ascolti record, non è da escludere comunque che a breve la brava giornalista voglia cambiare genere, la trasmissione di RAI3 le porta via tante energie fisiche e mentali come lei stessa ha dichiarato qualche tempo fa a Repubblica "Chi l'ha visto? è bella e faticosa, perché ti porti dietro il dolore, perché chiedere verità e giustizia ti lascia senza forza".