Fatman: primo sguardo a Mel Gibson nei panni di un Babbo Natale fuori dai canoni

Fatman: Mel Gibson nella prima foto del film

Mel Gibson veste i panni di Babbo Natale nella prima foto di Fatman, commedia interpretata da Walton Goggins. A giudicare dall'immagine diffusa da Slashfilm, Mel Gibson appare poco natalizio e ha un look piuttosto casual, con tanto di maglione di lana.

Fatman, dark comedy diretta dai fratelli Eshom e Ian Nelms, autori anche della sceneggiatura originale, racconta la storia di un dodicenne che ingaggia un killer su commissione dai metodi poco ortodossi per uccideere Babbo Natale, dopo aver ricevuto del carbone. Walton Goggins ha la parte di Skinnyman, l'assassino che lavora in un negozio di giocattoli, mentre Mel Gibson interpreta Babbo Natale.

Prossimamente vedremo Mel Gibson nel thriller di Joe Carnaham Quello che non ti uccide e nel drammatico Last Looks di Tim Kirkby.