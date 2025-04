Fatma Hassona, uccisa a Gaza la fotoreporter palestinese: il doc in cui è protagonista selezionato a Cannes

Fatma Hassona, protagonista palestinese di Put Your Soul on Your Hand and Walk di Sepideh Farsi, documentario selezionato per la sezione ACID del prossimo Festival di Cannes, è stata tragicamente uccisa a Gaza.

Hassona è rimasta vittima insieme ai suoi familiari di un missile israeliano che ha colpito proprio la loro abitazione, come ha confermato il team ACID a Variety.

La conferma della morte di Fatma Hassona

"Il suo sorriso era magico quanto la sua tenacia: testimoniava, fotografava Gaza, distribuiva cibo nonostante le bombe, il lutto e la fame. Abbiamo ascoltato la sua storia, gioito per ogni sua apparizione che confermava fosse viva, abbiamo temuto per lei" ha dichiarato il team ACID in un comunicato.

"Avevamo guardato e selezionato un film in cui la forza vitale di questa giovane donna sembrava un miracolo. Non è più lo stesso film che sosterremo e presenteremo in tutte le sale, a partire da Cannes. Tutti noi, cineasti e spettatori, dobbiamo essere all'altezza della sua luce" conclude la nota.

Il ricordo della regista Sepideh Farsi e il racconto di Fatma Hassona su Gaza

La regista del documentario in concorso a Cannes, Sepideh Farsi ha ricordato così Hassona:"L'ho conosciuta tramite un'amica palestinese al Cairo, mentre cercavo disperatamente un modo per entrare a Gaza, cercando la risposta a una domanda tanto semplice quanto complessa: come si sopravvive a Gaza, sotto assedio da tutti questi anni? Com'è la vita quotidiana dei palestinesi sotto la guerra?".

Nel film, Fatma Hassona rivendicava con orgoglio il suo essere palestinese a Gaza:"Ne sono orgogliosa. Non potranno mai sconfiggerci, qualunque cosa facciano. Perché non abbiamo nulla da perdere".

I bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza sono iniziati nell'ottobre 2023, in risposta all'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre. Secondo i dati del ministero della salute di Gazza, gestito da Hamas, al 22 marzo sono 51.810 i morti palestinesi dall'inizio dei bombardamenti.