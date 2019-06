Fast & Furious Spy Racers, il teaser trailer dello spin-off animato Netflix

Ecco il teaser trailer di Fast & Furious Spy Racers spin-off animato prodotto da Netflix e basato sulle storie di Fast & Furious. Il teaser è stato presentato in occasione del Festival internazionale del film d'animazione di Annecy. Una ventina di secondi appena in cui è possibile vedere delle auto che sfrecciano a folle velocità sulla strada e si impegnano in quelle spericolate acrobazie che tutti quanti abbiamo imparato a riconoscere grazie alla serie di film interpretati da Vin Diesel e dal compianto Paul Walker.

La trama di Fast & Furious Spy Racers seguirà le vicende di Tony Toretto, cugino di Dom, ovvero Vin Diesel, che ne è anche produttore esecutivo. Non è l'unico collegamento con il franchise tutto macchine e rapine, visto che a sceneggiare le puntate della nuova serie Netflix ci sarà Chris Morgan, autore degli script dei vari episodi usciti in sala. Poco si sa sulla trama, ma secondo quanto riportato dalla DreamWorks TV, Tony e i suoi amici sono stati reclutati da un'agenzia governativa per infiltrarsi in una lega di élite che serve come facciata ad una organizzazione criminale che vuole il dominio del mondo. Al momento non è stata ancora comunicata una data di uscita, ma sarà sicuramente tra le novità che troveremo in autunno/inverno su Netflix.

Fast & Furious 8: Vin Diesel al volante di una macchina in una scena del film

Questo nuovo progetto segna un ulteriore rafforzamento di partnership tra il colosso dello streaming e la DreamWorks TV a cui si devono anche Voltron: Legendary Defender, She-Ra e Trollhunters . Ma anche l'ultima espansione di Fast & Furious con lo spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw interpretato da The Rock e John Cena che di recente è entrato a far parte del cast ufficiale di Fast & Furious 9.