Fast & Furious 11: Vin Diesel svela un importante aggiornamento con una foto dal set

A sorpresa, la produzione del nuovo capitolo della saga di Fast & Furious, l'undicesimo, avrebbe preso il via, almeno a giudicare dall'aggiornamento fotografico fornito da Vin Diesel sui social media.

Tramite la sua pagina Instagram, Vin Diesel ha condiviso una foto dal set di Fast X: Part 2, che mostra una Chevrolet Chevelle nera affiancata da un lato da un'altra auto d'epoca e dall'altro da un veicolo con telecamera. Il personaggio di Vin Diesel, Dominic Toretto, guidava la Chevy vintage nei precedenti film di Fast & Furious, il che lascia intendere che sarebbero in corso alcune riprese degli esterni, in attesa dell'inizio vero e proprio della produzione.

"La cosa migliore delle riprese degli esterni pratici questa mattina... sono tutti i bellissimi ricordi delle riprese del primo Fast" scrive l'attore a corredo della foto.

Diesel ha anticipato alcuni frammenti della realizzazione di Fast X: Part 2 svelando alcune immagini dietro le quinte che anticipano il ritorno del suo Dom Toretto, il divo ha confermato, inoltre, che il nuovo capitolo un tributo al co-protagonista Paul Walker e al suo amato personaggio, Brian O'Conner, con l'apparizione dell'iconica Supra guidata dal personaggio.

Il cliffhanger di Fast X verrà risolto

Fast X: Vin Diesel e Daniela Melchior in una scena del film

Come anticipato, Fast X: Part 2 riprenderà là dove si era interrotto Fast X, sciogliendo il cliffhanger che ha lasciato in sospeso la sorte di Dom Toretto e di altre potenziali vittime della famiglia di Fast & Furious dopo che il cattivo di Jason Momoa, Dante Reyes, ha provocato il caos. La seconda parte si allontanerà dai temi trattati nei recenti capitoli, facendo ritorno alle origini del franchise con le sue spettacolari corse automobilistiche che hanno reso la serie popolare tra critici e fan. Si prevede anche che Fast X: Part 2 avrà un budget inferiore dopo i 340 milioni di dollari e di Fast X, secondo quanto riferito, conterrà un nuovo cattivo.

Mentre gli aggiornamenti di Vin Diesel suggeriscono che le riprese principali della Parte 2 sono in corso, la co-protagonista Jordana Brewster, che interpreta la sorella di Dom e moglie di Brian, Mia Toretto, ha recentemente offerto un aggiornamento meno ottimistico. Brewster ha dichiarato di non aver ricevuto alcun aggiornamento sulle riprese, dicendo a Screen Rant: "Non mi è stato riferito quando gireremo. Probabilmente lo leggerò online o proverò a chiedere a Vin. Spero che accada presto". Anche la star del franchise Tyrese Gibson ha affermato che la sceneggiatura della Parte 2 non è stata completata, anche se è ottimista che le riprese inizieranno nel 2025. L'uscita del film nei cinema è prevista per il 2026.