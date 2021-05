Fast & Furious 10: Jason Statham vorrebbe tornare nel decimo capitolo della saga

Jason Statham è diventato uno dei volti noti nella saga di Fast & Furious e il suo amore per questa saga non è ancora finito, infatti ha dichiarato il suo desiderio di ritornare nel decimo capitolo con Vin Diesel.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: una scena del film con Jason Statham, Dwayne Johnson

Dopo il suo debutto come Deckard Shaw in Fast and Furious 6, nel 2013, Jason Statham è diventato uno dei volti noti del franchise negli ultimi dieci anni, protagonista anche dello spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Ora, l'attore sarebbe pronto a tornare in Fast & Furious 10, come lui stesso ha dichiarato a Entertainment Tonight: "Amo tutto quello che il franchise mi ha dato e apprezzo l'opportunità di lavorare con tutte quelle persone. Mi sono fatto degli ottimi amici. Justin Lin dirigerà quel film. Ho voluto lavorare con Justin da quando ci siamo incontrati di nuovo in Fast 6. Quindi, sì, mi piacerebbe unirmi a loro."

Le parole di Jason Statham dimostrano come la star si sia affezionata al franchise Fast & Furious e, nonostante la sua assenza dal nono capitolo, il suo ritorno sarebbe amato anche dai fan.

Secondo alcune dichiarazioni del regista di Fast & Furious 10, Justin Lin, il ritorno di Hobbs e Shaw potrebbe diventare realtà se tutto dovesse funzionare a dovere. Quindi, i fan della saga potrebbero rivedere Jason Statham sul grande schermo insieme a Vin Diesel e ai suoi compagni di corse d'auto.