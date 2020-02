Fast & Furious 10: il film potrebbe essere diviso in due parti

Come accadde in passato per le conclusioni di celebri saghe, anche Fast & Furious potrebbe prevedere un finale diviso in due capitoli. Fast & Furious 9 è stato indicato come capitolo centrale della trilogia che concluderà definitivamente The Fast Saga. La star per eccellenza del franchise, Vin Diesel, ha spiegato come il capitolo conclusivo possa essere diviso in due parti.

"Ho iniziato a pianificare Fast & Furious 10 molto prima d'iniziare le riprese di Fast 9. L'universo della saga è così robusto e ricco di talento e storia che, ad un certo punto, è totalmente fattibile avere uno spin-off, penso che sia qualcosa d'inevitabile. Lo merita la Universal per quanto investito e sarebbe bello restituirle qualcosa. E per i fan, se Fast & Furious 10 diviso in due parti fosse la conclusione, sarebbe bello che questo mondo continuasse per le generazioni a venire".

Nel nono capitolo della saga di Fast & Furious, Dominic Toretto (Vin Diesel) dovrà vedersela con suo fratello Jakob, interpretato dal wrestler John Cena, alleatosi con Cipher. Tra i membri del suo team con il quale cercherà di sventare i loro piani, Dom potrà contare sul ritorno di Han (Sung Kang), inizialmente creduto morto.

Nel week-end del Super Bowl è stato rilasciato il trailer di Fast & Furious 9 - The Fast Saga. Nel cast del film Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson. L'uscita nelle sale è prevista per il 21 maggio.