Farwest stasera su Rai 3, le anticipazioni: il trading online, Garlasco, i bambini "gifted"

Questa sera su Rai 3 torna Far West, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Salvo Sottile. L'appuntamento è alle 21.25, stasera con un' inchiesta sule truffe telefoniche:

L'inchiesta sul trading online

call center

È proprio con questa inchiesta che Salvo Sottile aprirà la puntata. In particolare, si tratta di una truffa sul trading online: sempre più infatti, le cronache ci raccontano di persone che finiscono per investire nel trading online, perdendo così tutti i loro risparmi.

Per indagare a fondo su questo mercato enorme e i profitti milionari che genera, il programma si è infiltrato nel cuore della truffa. Fingendosi interessato a svolgere questo lavoro, uno dei giornalisti della trasmissione è volato a Cipro e qui, in un call center, ha partecipato all'addestramento a cui vengono sottoposti gli aspiranti truffatori.

I bambini "gifted" e l'omicidio di Chiara Poggi

Gifted

Subito dopo, un approfondimento sui bambini plusdotati. Il servizio di Far West compirà un viaggio nel mondo di questo ragazzini "gifted", spesso in un mondo di adulti che non sa come gestirli. A partire dalla difficoltà nel riconoscere i segnali, ai complessi iter per le certificazioni, fino ad arrivare a un sistema scolastico che, per poca competenza o altri fattori, spesso non sa come accoglierli. Farwest ha incontrato dunque genitori, insegnanti e specialisti impegnati a trovare soluzioni che possano garantire a questi bambini e alle loro famiglie una vita serena e relazioni vere. Infine, anche Salvo Sottile si occuperà dell'omicidio di Chiara Poggi con nuovi documenti, oltre alle testimonianze di Luigi Roberto Pennini e Gennaro Cassese.

Il programma

Farwest è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme alle inviate e agli inviati Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Chiara Ingrosso, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Manuela Iatì, Maria Laura Cruciani, Stefano Ciardi e Tommaso Mattei.