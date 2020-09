Fargo, la serie su Prime Video in streaming da oggi

Fargo arriva su Amazon Prime Video a partire da oggi 9 settembre nel catalogo streaming aggiornato: disponibili tutte le stagioni della serie antologica pensata per narrare una storia diversa in ogni stagione che trae ispirazione dall'omonimo film dei fratelli Coen.

La prima stagione è ambientata nel Minnesota nel 2010. Ray Stussy, supervisore di detenuti in libertà vigilata, vuole sposare la sua compagna Nikki Swango, recentemente uscita dal carcere con la condizionale, e chiede un prestito al fratello gemello Emmit, benestante e felicemente sposato. Quando questi rifiuta, Ray si rivolge ad un altro detenuto per rubare in casa del fratello, ma le cose non vanno come previsto... Nel cast dello show nomi di peso come Martin Freeman, Billy Bob Thornton e Patrick Wilson.

Fargo: Oliver Platt in una scena

A fine mese arriverà su FX anche la quarta stagione inedita di Fargo: i nuovi episodi saranno ambientati a Kansas City negli anni '50, con Chris Rock nel ruolo di un leader del sindacato del crimine afro-americano che accetta di vendere il figlio maggiore a un boss rivale, capo della gang italo-americana, per garantire la pace.

Fargo è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.