Fargo 4: svelata la nuova data di uscita

Fargo 4 ha una nuova data di uscita: a settembre prenderà il via la messa in onda negli Stati Uniti degli episodi con star Chris Rock.

Fargo 4 ha ora una nuova data di uscita: domenica 27 settembre su FX inizierà la messa in onda degli episodi sugli schermi americani.

La première sarà composta da due puntate, mentre successivamente ogni settimana sarà trasmesso un episodio inedito, disponibile il giorno dopo su FX on Hulu.

I nuovi episodi di Fargo saranno ambientati a Kansas City negli anni '50, con Chris Rock nel ruolo di un leader del sindacato del crimine afro-americano che accetta di vendere il figlio maggiore a un boss rivale, capo della gang italo-americana, per garantire la pace. FX ha anticipato che "si tratta di una storia di immigrazione e assimilazione, e di ciò che facciamo per denaro. Come sempre, è una storia di persone di base oneste che probabilmente si ritrovano in situazioni troppo grandi per loro. Sapete, è Fargo."

Nel cast di Fargo 4 troviamo anche Ben Whishaw (Rabbi Milligan), Jessie Buckley (Oraetta Mayflower), Jack Huston (Odis Weff), Jason Schwartzman (Josto Fadda) e Andrew Bird (Thurman Smutney). Francesco Acquaroli, Gaetano Bruno, Salvatore Esposito, E'myri Crutchfield, Jeremie Harris e Anji White interpreteranno i membri delle famiglie criminali al centro della storia.