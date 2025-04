Far East Film Festival: un nome a sorpresa nella giuria per votare la miglior opera prima 2025

A Udine è pronto a tornare il Far East Film Festival, con 49 titoli in concorso che verranno giudicati dalla giuria popolare che sarà affiancata anche da due giurie tecniche con alcuni grandi nomi del cinema.

I film più votati si aggiudicheranno il Gelso d'Oro, il Gelso d'Argento e il Gelso di Cristallo mentre il premio per la miglior sceneggiatura sarà assegnato da tre giurati del premio Amidei di Gorizia: Massimo Gaudioso, Silvia D'Amico e Francesco Munzi.

Una star del pop nella giuria internazionale

Il Gelso Bianco per la miglior opera prima sarà invece assegnato da una giuria internazionale formata da Kim Yutani, programmatrice del Sundance Film Festival, Sakoda Shinji e dalla celebre Megumi, amatissima pop idol, attrice e imprenditrice giapponese.

Classe 1981, Megumi vanta un seguito da 700.000 follower e ha recentemente brillato alla Japan Night di Cannes, l'evento glamour più chiacchierato dell'ultimo festival transalpino. Japan Night che ora farà tappa proprio a Udine.

Le dichiarazioni di Megumi in giuria al Far East Film Festival

"Sono davvero onorata di far parte della giuria del FEFF e non vedo l'ora di portare la mia Japan Night al festival. Voglio far conoscere la cultura e i film giapponesi al mondo intero, e celebrare un importante accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Giappone" ha dichiarato Megumi.

Megumi ha una fanbase piuttosto nutrita in Giappone e anche in Occidente e porterà anche a Udine la sua celebre Japan Night, un evento che celebra la cultura giapponese attraverso musica, moda e cinema.