Il Far East Film Festival 2025 si chiude oggi, venerdì 2 maggio: il programma e i saluti

Si chiude oggi a Udine il Far East Film Festival 2025: ecco il programma della giornata di chiusura, che vedrà la presenza del regista Tsui Hark.

Anche per il Far East Film Festival 2025 è arrivato il momento dei saluti: si chiude oggi, venerdì 2 maggio, questa edizione della kermesse udinese dedicata al cinema orientale. E nel giorno della chiusura ancora un tributo alla taiwanese Sylvia Chang, che ieri ha ricevuto a Udine il Gelso d'oro alla carriera.

FEFF: il programma di chiusura

Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon 3D, il regista Tsui Hark sul set

Attrice, cantante, regista, mentore infaticabile degli artisti che muovono i primi passi, sceneggiatrice, produttrice, dj radiofonica: per il pubblico del Far East Film Festival c'è ancora una possibilità di ammirarla nella giornata finale grazie al restauro del cult Shanghai Blues di Tsui Hark (la proiezione è prevista alle 9:00). A seguire l'incontro con il regista.

Alle 14:30 il pubblico potrà lasciarsi trasportare dai paradossi temporali del giapponese Rewrite di Matsui Daigo (presentato a Udine in anteprima mondiale). Alle 16:55 spazio ai war games cinesi di Decoded, diretto da Chen Sicheng.

La chiusura dell'edizione 2025 del Far East Film Festival sarà affidagta alla love story animata sudcoreana The Square di Kim Bo-sol e al giapponese Ya Boy Kongming! The movie, di Shibue Shuhei, che travolgerà il Teatro Nuovo a colpi di J-Pop e vedrà salire sul palco Osamu Mukai con il costume wuxia style del suo personaggio: il leggendario stratega dei Tre Regni Zhuge Kongming.

A seguire ci sarà la cerimonia di premiazione.