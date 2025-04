Far East Film Festival 2025, dal crime The Stone alle inquietudini di Dollhouse: il programma del 26 aprile

La terza giornata del Far East Film Festival 2025, in programma a Udine oggi, sabato 26 aprile, ha un programma "da brivido" tra horror e malavita, tra gangster e truffatori taiwanesi, jumpscar e spiriti maligni.

FEFF: cosa c'è in programma sabato 26 aprile 2025

L'edizione n° 27 del Far East Film Festival ha riservato alla sua terza giornata un programma tinto di nero, nei territori dell'horror e della malavita. A Udine arriveranno i gangster taiwanesi di Gatao: Like Father Like Son (proiezione in programma alle 9:00), i truffatori thailandesi di The Stone (prima proiezione alle 11:30). Il film è un racconto di sangue, pallottole e amuleti diretto da Arak Amornsupasiri e Vuthipong Sukhanind, che saliranno sul palco del FEFF con i produttori Surawut Tungkarak e Paween Puruitpanya. E poi ancora i jumpscare giapponesi di Dollhouse (prima proiezione alle 21:40), gli spiriti maligni di Death Whisperer 2 (prima proiezione alle 21:30).

Non è un caso, allora, che proprio oggi verranno proiettati i primi due titoli della retrospettiva "Yokai e altri mostri: dal folklore asiatico al cinema": rispettivamente alle 14:00 e alle 15:50 verranno proiettati i due film filippini The Woman in Unit 23B e Shake, Rattle & Roll.

Spazio poi, alle 17:45, al primo appuntamento pomeridiano con i Bambù Talks di Giulia Pompili e Francesco Radicioni, "Scam Cities: il Sud-est asiatico è la Silicon Valley del crimine". Saranno presenti la giornalista Priscilla Ruggiero, autrice del documentario Colpo di lusso in Birmania, e la reporter-saggista Emanuele Giordana.

Chi preferisce il genere puramente drammatico potrà invece ammirare il cinese My Friend An Delie (prima proiezione alle 14:30) e il lynchiano Teki Kometh (pluridecorato all'ultimo Tokyo International Film Festival), un film giapponese in bianco e nero che inizia con il sobrio ritratto del protagonista per trasformarsi in un rompicapo inquietante ma divertente. Sarà proiettato alle 16:40.

The Stone in corsa come migliore opera prima

In corsa per il Gelso Bianco, il premio dedicato alle opere prime, The Stone sarà valutato assieme ad altri 9 film da tre giurati internazionali: Kim Yutani (programmatrice del Sundance Film Festival), Sakoda Shinji (international film representative) e, per la gioia degli ammiratori, la celebrity giapponese Megumi.