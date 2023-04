Far East Film Festival 2023: disponibili le prevendite per la Opening Night

Le prevendite per la Opening Night del Far East Film Festival 2023 sono attive: ecco dove acquistare i biglietti per l'attesissimo evento di quest'anno.

Sono ufficialmente disponibili le prevendite del Far East Film Festival 2023: quest'anno l'evento sarà inaugurato con la proiezione di Ajoomma e di Bad Education. Un irresistibile feel good movie targato Singapore-Corea del Sud e una nerissima commedia taiwanese crudelmente spassosa: non potrebbero davvero essere più diversi i due film che apriranno il #FEFF25 venerdì 21 aprile!

Alle ore 20.00 Ajoomma, la storia di una signora di mezz'età, perdutamente devota ai K-Drama, che parte da Singapore per raggiungere la patria dei suoi idoli televisivi. A seguire, alle 21.55, Bad Education, sorprendente opera prima extra dark che si diverte a picchiare duro per 77 minuti assieme ai suoi giovani protagonisti! La prevendita per il pubblico non accreditato è già attiva online (il numero di biglietti a disposizione è limitato).

Hai un accredito Red Panda, White Tiger o Black Dragon? La prossima settimana riceverai via e-mail tutte le informazioni per prenotare (o confermare, nel caso dei Black Dragon) il tuo posto in sala per la Opening Night! Anche quest'anno, con il supporto di MYmovies, il FEFF offre una preziosa selezione di titoli online per l'intera durata del Festival. I film che le case di distribuzione asiatiche hanno reso disponibili per lo streaming sono 22: 17 in concorso, 1 scelto dalla retrospettiva JOHNNIE WITHOUT A GUN e 4 scelti dalla retrospettiva GREATEST HITS FROM '80s & '90s.

L'abbonamento costa solo €7,90 e si acquista direttamente sulla piattaforma digitale Mymovies ONE. Se l'utente ha un abbonamento attivo su Fareastream, gli saranno fornite le credenziali per accedere al FEFF Online. Vuoi venire a Udine ma non hai ancora acquistato il tuo accredito? Mercoledì 12 aprile ultimissimo giorno per acquistare gli accrediti Red Panda, White Tiger, Black Dragon e Press!

Gli accrediti - ad esclusione del Black Dragon - saranno nuovamente acquistabili a Teatro da sabato 22 aprile ad un prezzo maggiorato. La line-up del FEFF25 conta quest'anno 78 titoli (9 le anteprime mondiali, 13 quelle internazionali, 14 quelle europee e 23 quelle italiane) provenienti da 14 paesi. Sul red carpet, tre registi cult: l'hongkonghese Johnnie To, il giapponese Watanabe Hirobumi e il coreano Jang Sun-Woo. Riceverà il Gelso d'Oro alla Carriera la leggendaria attrice giapponese Baisho Chieko.