Far East Film Fest 2023, il programma di martedì: da Hachiko a Techno Brothers

Siamo al giro di boa del Far East Film Fest 2023, ovvero alla quinta giornata della rassegna cinematografica che si sta tenendo a Udine proprio in questo periodo. Ma cosa ci riserva il programma di martedì 25 aprile? Scopriamo insieme Hachiko, Techno Brothers e gli altri titoli che vi attendono.

È un viaggio attraverso l'Oriente, ma anche attraverso i generi, quello che faremo quest'oggi al FEFF, un percorso all'insegna della molteplicità e della diversità.

Si parte infatti dalla Cina con una nuova versione della storia di Hachiko, questa volta firmata da Xu Ang e con Feng Xiaogang, alla sua World Festival Premiere; per poi passare al Giappone di Hiroki Ryuichi e uno special screening di You've Got a Friend, oltre al road movie dei Watanabe Bros. Techno Brothers; e arrivare infine all'opera candidata al Gelso Bianco 2023 You & Me & Me, delle gemelle thailandesi Wanwaew and Waewwan Hongvivatana.

Ma vediamo insieme e nel dettaglio tutti gli appuntamenti della quinta giornata:

Quinta Giornata

+9.00

RASSEGNA STAMPA

Notizie dall'Asia con Giulia Pompili (Il Foglio) e Francesco Radicioni (Radio Radicale).

+9.00

HOME COMING

Regia di RAO Xiaozhi

(Cina 2022)

"100 km in mezzo al deserto incandescente: è questa la distanza che separa un gruppo di ingegneri cinesi dalla possibilità di lasciare la Numia, un paese in preda alla guerra civile".

+11.00

FEFF TALK

Oggi i riflettori sono puntati sul nuovo cinema giapponese.

+11.30

YOU & ME & ME Regia di Wanwaew and Waewwan HONGVIVATANA

(Thailandia, 2023)

"I genitori di due gemelle decidono di separarsi e di dividerle. Come se l'adolescenza non fosse già abbastanza complicata!"

+14.30

HACHIKO

Regia di XU Ang

(China, 2023)

"Questa nuova versione di Hachiko, firmata da Xu Ang, è davvero imperdibile: sia perché riesce ad essere commovente senza essere strappalacrime, sia per l'interpretazione sublime di Feng Xiaogang".

+16.50

YUDO

Regia di SUZUKI Masayuki

(Giappone, 2023)

Shiro e Goro ereditano un onsen, i tradizionali bagni pubblici che abbiamo visto in dozzine di film giapponesi. Il primo vorrebbe farci una palazzina, il secondo portare avanti l'attività...

+17.45

BAMBÙ TALKS

Il potere del Sud Est Asiatico: un approfondimento curato da Giulia Pompili e Francesco Radicioni.

+19.15

TECHNO BROTHERS

Regia di WATANABE Hirobumi

(Giappone, 2023)

"Camicie rosse, occhiali da sole, sintetizzatori e drum machine: ecco i Techno Brothers, la band di musica elettronica più dissestata del Giappone! Tiranneggiati dalla loro manager, partono per uno dei tour più improbabili della storia del cinema: destinazione Tokyo".

+21.10

YOU'VE GOT A FRIEND

Regia di HIROKI Ryuichi

(Giappone, 2022)

"Una storia d'amore (tratta dal manga di YAMAMOTO Naoki) di una tenerezza tanto disarmante e intensa quanto le pratiche dei protagonisti. Sì, perché Yoshio, un diligente impiegato che vive con la madre malata, è dedito al sadomasochismo".

VISIONARIO

+14.00

A HOT ROOF

Regia di LEE Min-yong

(Corea del Sud, 1995)

+16.00

FLOWERS IN THE CITY JAIL

Regia di Mario O'HARA

(Filippine, 1984/Restauro: 2019)