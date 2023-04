Far East Film Fest 2023, il programma di domenica: da The Sales Girl a Rebound

Nuovo giorno, nuovi imperdibili appuntamenti al Far East Film Fest 2023, che questa domenica apre le danze con The Sales Girls, ci intrattiene con Rebound e... Scopriamo insieme tutti gli altri titoli in programma.

Continua a regalarci un programma ricco e intrigante il Far East Film Fest 2023 a Udine, che in questa domenica ci propone titoli provenienti dalla Malesia, dalla Corea, fino ad arrivare alla Mongolia. Ecco cosa ci aspetta, da The Sales Girls a Rebound.

Dodici anni fa, la Mongolia debuttava infatti al Far East Film Fest con Operation Tatar di Baatar Bat-Ulzii, e ora vi fa ritorno con una commedia, The Sales Girl di Janchivdorj Sengedorj, con la modella e attrice Bayartsetseg Bayangerel ad accompagnarla sul palco.

Altri imperdibili titoli del giorno, tuttavia, sono la prima mondiale del documentario Kaidan, che sarà presentato al Visionario, l'action movie malese Coast Guard Malaysia: Ops Helang, e la World Festival Premiere del film sudcoreano Rebound, diretto da Jang Hang-jun, che vanta nel cast anche Ahn Jae-hong (Fight For My Way), Lee Shin-young (Crash Landing On You), Jeong Jinwoon dei 2AM (Madame Antoine), Jung Gun-joo (Extraordinary You), Ahn Ji-ho (All Of Us Are Dead) Kim Taek (L'Affetto Reale).

Ecco a voi, dunque, gli appuntamenti della terza giornata:

TEATRO NUOVO

Ore 09.15

TEENAGE FUGITIVE

Regia di CHANG Pei-cheng

(Taiwan, 1984/Restauro: 2022)

"Intriso di realismo sociale, un un ritratto di famiglia scritto da Tsai Ming-lian".

Ore 11.00

REBOUND

Regia di CHANG Hang-jun

(Corea del Sud, 2023)

"Un coach e sei giovani giocatori per l'irresistibile storia di un miracolo sportivo!"

Ore 11.00

INCONTRI/TALKS

Due gli approfondimenti di questa mattina: uno dedicato ai registi esordienti e l'altro al nuovo cinema coreano.

Ore 14.30

DITTO Regia di SEO Eun-young

(Corea del Sud, 2022)

"Kim Yong è uno studente di ingegneria. Kim MuNee è specializzanda in sociologia. I due cominciano a comunicare via radio ma c'è un piccolo problema: lui vive nel 1999, lei nel 2022!"

Ore 16.45

WHERE THE WIND BLOWS

Regia di Philip YUNG

(Hong Kong, 2022)

"Un vasto, sontuoso noir che cavalca nella storia di Hong Kong tra echi di Coppola, Leone e Wong Kar Wai".

Ore 19.30

THE SALES GIRL

Regia di Janchivdorj SENGEDORJ

(Mongolia, 2021)

"Tutto inizia con una gamba rotta: Saruul accetta di sostituire un'amica nel suo lavoro part-time, un lavoro dov'è richiesta la massima discrezione. Ed ecco che una timida studentessa diventa la commessa di un sexy shop! The Sales Girl racconta l'emancipazione di Saruul dalle proprie insicurezze. A farla sbocciare, però, non saranno le bizzarre esperienze del negozio: sarà il rapporto con la titolare, una donna di mezz'età misteriosa e sofisticata".

Ore 21.55

MARRY MY DEAD BODY

Regia di CHENG Wei-hao

(Taiwan, 2022)

"Cosa succede quando un umano e un fantasma hanno un legame speciale? Se volete scopriro, non perdetevi questa comedy super stravagante!"

Ore 00.00

COAST GUARD MALAYSIA: OPS HELANG

Regia di Pitt HANIF

(Malesia, 2023)

"Le vie del cinema action sono infinite e portano dritte in Malesia".

VISIONARIO - Retrospettiva, restauri, omaggi

Ore 14.00

THE ISLAND

Regia di Po-Chih LEONG

(Hong Kong, 1985)

Ore 16.30

A SEPARATED WOMAN Regia di Chito S. ROÑO

(Filippine, 1994/Restauro: 2018)

Ore 17.45

A SOUL HAUNTED BY PAINTING Regia di HUANG Shuqin

(Cina, 1994/Restauro: 2018)

Ore 19.50

KAIDAN. STRANGE STORIES OF JAPANESE GHOSTS

Regia di Yves MONTMAYEUR

(Francia, 2023)