Far East Film Fest 2023, il programma di lunedì 24 aprile: arriva Sri Asih

Al Far East Film Fest 2023 la giornata di lunedì avrà come protagonista Sri Asih, l'imperdibile cinecomic della regista Upi, il Far East Cosplay Contest e molto altro.

Sri Asih della regista Upi sarà la protagonista indiscussa del programma di domani, lunedì 24 aprile, del Far East Film Fest 2023, insieme al ritorno di Giulia Pompili e Francesco Radicioni con la rassegna stampa del mattino, ai Bambù Talks pomeridiani e al Far East Cosplay Contest.

Che la griffe sia quella della Marvel o della DC Comics non importa: i cinecomic hollywoodiani, soprattutto negli ultimi anni, ci hanno regalato un sacco di supereroine. Belle, potenti, iconiche. Dalla Wonder Woman di Gal Gadot alla Dark Phoenix di Sophie Turner, dalla Tempesta di Halle Berry alla Captain Marvel di Brie Larson, dalla Vedova Nera di Scarlett Johansson alla Catwoman di Michelle Pfeiffer, senza ovviamente dimenticare la Scarlet Witch (aka Wanda Maximoff) di Elizabeth Olsen.

Locandina di Sri Asih

Ma come la mettiamo con le supereroine "made in Asia"? Niente paura: ci ha pensato la regista indonesiana Upi con Sri Asih, una delle sorprese del Far East Film Festival 25! Tratto da un fumetto del 1954 e sceneggiato dalla stessa Upi con un vecchio amico del FEFF, Joko Anwar (proprio oggi, alle 23.40, vedremo il suo Satan's Slaves: Communion), il film è il secondo episodio di una serie ambientata nel BCU, l'Universo Cinematografico dell'indonesiana Bumilangit.

A vestire i panni (anzi: il costume) di Sri Asih, dotata di una forza sovrumana, è la splendida attrice e modella Pevita Pearce, che il popolo fareastiano ha già intravisto nel 2020 in Gundala (riecco Joko Anwar). Adrenalinico, mitologico e magmatico, Sri Asih è un'esplosione di azione e solido storytelling!

Tra gli altri appuntamenti imperdibili di questa quarta giornata, oltre all'anteprima europea del dolcissimo Day Off di Fu Tien-Yu, vanno poi sicuramente segnalati due attesi ritorni: quello del Far East Cosplay Contest e quello di Giulia Pompili (Il Foglio) e Francesco Radicioni (Radio Radicale) con la rassegna stampa internazionale del mattino e i nuovissimi Bambù Talks del pomeriggio. I due giornalisti dialogheranno con altri giornalisti, scrittori ed esperti sui temi più rilevanti dell'attualità asiatica, dalla politica alla tecnologia, passando per la spiritualità. Un appassionante viaggio a tappe nel cuore dell'Oriente di oggi.