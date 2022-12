Fantastici 4, Diego Luna risponde alle voci sul suo possibile casting: "Incredibile la roba che leggo in giro"

L'interprete di Andor Diego Luna ha voluto commentare i rumor che lo vedono in lizza per entrare nel reboot Marvel Studios dei Fantastici 4 nei panni di Reed Richards.

Dopo il grande successo di Andor, serie Disney+ che gli è valsa una seconda nomination ai Golden Globe, Diego Luna guarda al futuro della sua carriera. Sono in molti a pensare che possa entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe nei prossimi anni e che sia in lizza per vestire i panni di Reed Richards aka Mr. Fantastic, pilastro dei Fantastici 4.

A questo rumor ha voluto rispondere proprio l'attore non confermando né smentendo il tutto: "Ne parlavo proprio questa mattina di tutte queste voci. Una volta che diventi parte dei rumor, metà di questi sono reali. Incredibile la quantità di roba che vedo in giro adesso".

L'attore messicano ha poi dichiarato che nei prossimi due anni sarà impegnato: "Posso soltanto dirvi che nei prossimi due anni sarò impegnato. Poi staremo a vedere se avrò ancora o meno voglia di fare film".

Al momento Diego Luna è impegnato con le riprese della seconda stagione di Andor che dureranno fino all'estate del 2023. Il reboot Marvel Studios dei Fantastici 4 arriverà invece nelle sale a febbraio 2025 e, stando ai primi concept art visionati dal regista di Ant-Man 3, sarà grandioso.