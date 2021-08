Fantastic 4: "Nel nuovo film vedrete attori noti e volti nuovi" assicura Kevin Feige

Tra i titoli più attesi del MCU vi è sicuramente Fantastic 4, la trasposizione dei Marvel Studios della prima famiglia di supereroi della Casa delle Idee. Ma cosa possiamo aspettarci dai casting del film? Risponde Kevin Feige.

In occasione dell'uscita di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, Kevin Feige ha risposto alle domande di Comicbook sul futuro del MCU, e si è parlato anche di uno dei titoli che i fan attendono con più trepidazione: Fantastic 4.

E mentre da tempo i rumor e i fancast volevano Emily Blunt e John Krasinski in due dei ruoli titolari, al momento non si sa ancora nulla dei casting per il film. Per questo, quando viene chiesta qualche anticipazione al Presidente dei Marvel Studios sull'approccio che la produzione prenderà in merito, lui risponde: "Credo che il MCU sia una una bellissima combinazione di volti nuovi del panorama cinematografico e attori ben noti".

E aggiunge, elaborando: "Non bisogna andare più lontano di Simu in Shang-Chi, Chris Hemsworth o Tom Hiddleston per Thor e Loki o Tom Holland per Spider-Man, ovvero attori che non erano conosciuti da una una folta schiera di spettatori. Ma poi hai Benedict Cumberbatch per Doctor Strange o Christian Bale come Gorr nel nuovo film di Thor".

È difficile dunque che si cambi formula per Fantastic 4, dato che finora questa ha funzionato alla perfezione. Ma l'obiettivo principale è uno solo. "È sempre una bellissima combinazione di entrambe le cose, e alla fine si tratta di cercare il miglior attore per il ruolo, non importa se sia già noto al mondo intero o meno".