Fantastic 4, Dylan Sprouse: "Vorrei essere Johnny Storm", ma i fan Marvel lo criticano

Al Comic-Con 2019 è stato annunciato un reboot di Fantastic 4, notizia che ha esaltato l'attore Dylan Sprouse, che ha espresso su Twitter il desiderio di partecipare ai provini per il ruolo de La Torcia Umana.

Dylan Sprouse ha esternato la sua volontà su Twitter, esprimendo la sua felicità per la notizia: "Questa news dal SDCC mi ha scioccato. L'annuncio dei Fantastici 4 è assurdo e io farò tutto ciò che è in mio potere per infastidire ogni membro del mio team e ottenere un audizione per il ruolo di Johnny Storm. Oserei dire, verrei anche preso?"

This SDCC news is rockin my world. The #Fantastic4 announcement is so awesome and I will do everything in my power and bother every member of my team daily to get into a casting room for Johnny Storm. Dare I say, I'd even get swoll? — Dylan Sprouse (@dylansprouse) 21 luglio 2019

Il tweet del gemello di Cole Sprouse (Riverdale), non ha avuto effetti positivi sui fan della Marvel, che si sono scagliati in commenti critici contro di lui, come se non meritasse di partecipare ai provini per questo film. Alcuni commenti sono molto taglienti, altri si appellano a un vecchio tweet dell'attore, in cui commentava alcuni meme unofficial dedicati alla Marvel, definendoli poco divertenti.

you think we'd want you after this? please pic.twitter.com/65mqtCekEZ — 𝕃𝕒𝕟𝕒𖤍 (@alpinebbarnes) 21 luglio 2019

Set yourself on fire and filmed it. Trust me they'll consider it — Rez (@boogarezta) 21 luglio 2019

Come spesso capita, i social sono palco di critiche gratuite, dove gli utenti sono subito pronti a scagliarsi contro chiunque, come in questo caso.

Come andrà a finire questa vicenda? Dylan Sprouse proverà davvero a entrare nel cast di Fantastic 4 targato Marvel? Staremo a vedere.