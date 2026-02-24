FantaSanremo in crash, prorogata la scadenza: ecco fino a quando c'è tempo

I fan disperati perché impossibilitati a spendere i Baudi a loro disposizione per formare il team da schierare hanno invaso i social; mossi a compassione, gli organizzatori hanno concesso una proroga.

Cosa c'è di peggio che veder crashare la app del FantaSanremo a poche ore dalla scadenza del limite per formare e registrare la propria squadra? E così le operazione di selezione e calcolo dei Baudi rimanenti per scegliere i cantanti più quotati si sonio trasformate in un incubo quando la app è andata in tilt, con conseguente corsa ai social media per gridare il proprio sdegno.

Come funziona il regolamento del FantaSanremo

Il FantaSanremo permette agli utenti che lo desiderano di creare la propria squadra scegliendo cinque cantanti tra i titolari in gara a Sanremo e due riserve. La squadra si può iscrivere a una o più Leghe per sfidare i team rivali. I punteggi vengono calcolati in base a un complesso sistema di Bonus e Malus che riguardano l'andamento della gara, ma non solo.

Un cantante può dare punti alle squadre che lo hanno scelto anche solo vestendo di un determinato colore, pronunciando parole concordate, cantando per ultimo e così via... La scelta degli artisti da inserire in scuderia è vincolata anche al loro costo in Baudi, la moneta ufficiale del FantaSanremo. Ogni partecipante ha a disposizione solo cento Baudi e gli artisti hanno un costo diverso in base alla fama e alle quotazioni.

Ecco fino a quando c'è tempo per creare il proprio team

Ieri sera mentre, con un occhio alla potenziale classifica e l'altro al portafoglio virtuale, gli utenti ritardatari ultimavano le loro squadre prima della scadenza ufficiale (la mezzanotte), la app del FantaSanremo è andata in crash a causa dell'enorme numero di accessi simultanei, seminando il panico, come rivelano i social media.

A placare gli animi è intervenuta direttamente l'organizzazione del FantaSanremo, che ha deciso di prorogare il termine delle iscrizioni fino alle 20:00 di oggi, martedì 24 febbraio, subito prima dell'inizio della prima serata di Sanremo 2026, garantendo a tutti il tempo necessario per completare le operazioni.