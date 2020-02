Fandom Vibes 2020: Jennifer Morrison incontra i fan a Milano

Protagonista di serie di successo come Dr. House e This Is Us, l'attrice Jennifer Morrison incontra i fan al Fandom Vibes 2020 di Milano il prossimo luglio!

Jennifer Morrison sarà tra gli ospiti della seconda edizione di Fandom Vibes, la convention multi-fandom che dall'11 al 12 luglio 2020 porterà a Milano, a tu per tu con i fan, i protagonisti di alcune delle serie tv più amate di sempre.

Dopo le grandi novità relative a Operation Con 2 e Share The Love Con 2, Kinetic Vibe regala a tutti gli appassionati serialisti italiani un altro motivo di gioia con un'eclatante notizia. L'attrice statunitense, che ha prestato il proprio volto a personaggi amati da milioni di telespettatori come la dottoressa Allison Cameron nella serie Dr House, Emma Swan di C'era una volta e Cassidy della quarta stagione di This Is Us (in onda su Fox Life), infatti, sabato 11 luglio farà tappa all'NH Congress Centre di Assago per passare emozionanti momenti a tu per tu con i propri fan. Tante emozionanti occasioni d'incontro come coinvolgenti panel, uno scambio di battute prima di un autografo o un ricordo indelebile fissato da una foto professionale.

C'era una volta: Jennifer Morrison e Lana Parrilla interpretano Emma e Regina in Operation Mongoose

Jennifer Morrison si aggiunge agli ospiti già annunciati della manifestazione, veri giganti del mondo delle serie tv come Bob Morley ed Eliza Taylor di The 100, Daniel Sharman de I Medici, Cody Christian di Pretty Little Liars, Teen Wolf e All American, Ed Westwick, l'amatissimo Chuck Bass di Gossip Girl, che ritorna a grande richiesta dopo il successo della prima edizione di Fandom Vibes. Oltre che per Fandom Vibes 2020, l'appuntamento è per i prossimi eventi targati Kinetic Vibe, compresi quelli che coinvolgeranno Lana Parrilla e altri interpreti di Once Upon A Time per Operation Con 2 (18-19 aprile 2020), i protagonisti di Skam Italia e del più ampio universo SKAM per Share The Love Con 2 (13-14 giugno 2020) o gli attori di Shadowhunters per la richiestissima quarta edizione di The Italian Institute (11-12 luglio 2020).