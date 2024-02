Fancy Dance: tutto sul nuovo film con Lily Gladstone con Apple TV+

Dopo la nomination agli Oscar per Killers of the Flower Moon, l'attrice e la Apple di nuovo insieme per un nuovo progetto

Apple Original Films ha annunciato di essersi assicurata i diritti di Fancy Dance, il film presentato al Sundance Film Festival che vede protagonista Lily Gladstone, attrice protagonista di Killers of the Flower Moon nominata all'Oscar quest'anno.

La pellicola segna anche il debutto alla regia di Erica Tremblay, che ha anche co-scritto e prodotto il film.

Lily Gladstone e Apple riunite

"Il nostro film ha trovato una casa perfetta con Apple TV+ e sono entusiasta di condividere questa bellissima storia di due donne Seneca-Cayuga con il pubblico di tutto il mondo". Ha dichiarato Erica Tremblay. "Come regista nativa americana, vedere la mia comunità inclusa nel ricco arazzo del cinema è un sogno che si avvera".

Fancy Dance in continuità con il messaggio di Killers

Da quando la sorella è scomparsa, Jax (Lily Gladstone) si prende cura della nipote Roki (Isabel Deroy-Olson), arrangiandosi nella riserva Seneca-Cayuga in Oklahoma. Ogni minuto libero è dedicato alla ricerca della sorella scomparsa, mentre aiuta Roki a prepararsi per un imminente powwow. Rischiando di perdere la custodia della ragazza in favore del padre di Jax, le due si mettono in viaggio e setacciano il territorio per rintracciare la madre di Roki in tempo per il powwow. Quella che inizia come una ricerca si trasforma gradualmente in un'indagine molto più profonda sulle complessità e le contraddizioni delle donne indigene che si muovono in un mondo colonizzato e alla mercé di un sistema giudiziario fallimentare.

Oltre alla Gladstone, nel cast anche Isabel Deroy-Olson, Ryan Begay, Shea Whigham, Crystle Lightning e Audrey Wasilewski.

Fancy Dance vede l'esordio alla regia di Erica Tremblay, che è anche sceneggiatrice insieme a Miciana Alise, e offre un resoconto ricco di sfumature dei costi umani della "violenza epidemica" (Missing and Murdered Indigenous Women - MMIW) ai danni di donne indigene scomparse e uccise e delle possibilità di guarigione e recupero per quelle che sono rimaste indietro.