Justin Bieber ferma il tour: "La malattia sta peggiorando"

Justin Bieber ha dovuto fermare il tour per motivi medici: i fan sono preoccupati per la salute del loro beniamino.

Justin Bieber ha dovuto rimandare le prime tre date del tour mondiale per motivi di salute: la notizia, diffusa dallo stesso cantante su Instagram, ha mandato nel panico i numerosissimi fan, preoccupati dalla frase 'la malattia sta peggiorando', che Justin ha scritto sul social.

Per il momento sono tre le date annullate da Bieber, le due tappe canadesi a Toronto, dove si sarebbe esibito alla Scotiabank Arena e quella di New York. Nulla ancora è stato precisato sulle date italiane, Justin dovrebbe arrivare nel nostro paese a fine luglio, per suonare a Lucca il giorno 31 nel corso del Lucca Summer Festival 2022. L'artista, durante il Justice World Tour, tornerà nel nostro paese nel gennaio del 2023 per due date a Bologna.

"Non posso credere che lo stia dicendo. Ho fatto di tutto per stare meglio, ma la mia malattia sta peggiorando - ha scritto Justin Bieber nelle storie di Instagram -il mio cuore si spezza per il fatto che dovrò rimandare i prossimi spettacoli (ordini del dottore). A tutta la mia gente, vi amo così tanto e mi riposerò e starò meglio!". Il cantante di Baby non ha specificato la natura della suo male, circa due anni fa Justin soffrì della malattia di Lyme, una patologia infettiva di natura batterica trasmessa dalle zecche. Secondo le prime indiscrezioni, le date annullate saranno recuperate nel corso dell'estate.