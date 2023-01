Hailey Bieber rivendica il suo essere una Nepo Baby con una T-shirt

Un recente articolo del New York Magazine ha messo sulla graticola i cosiddetti "nepo baby". Dato lo scalpore che ne è scaturito, le celebrità coinvolte hanno reagito nelle maniere più disparate. Hailey Bieber ha deciso di rispondere ai pettegolezzi indossando con fierezza una t-shirt che parla piuttosto chiaro.

Per chi non lo sapesse con "nepo baby" si indicano i figli delle star. Nel suo ultimo pezzo Nate Jones parla apertamente delle loro carriere strettamente connesse con "le amicizie" dei genitori. La questione dei "legami dinastici" nel cinema e in televisione è così esplosa su Twitter, generando un vero e proprio caso fatto di discussioni e polemiche varie.

Gwyneth Paltrow scherza con Hailey Bieber: "Mi sono fatta tuo padre nel bagno"

Così Hailey Bieber, modella 26enne (figlia di Stephen Baldwin e nipote di Alec Baldwin, nonché moglie di Justin Bieber), ha deciso di rispondere alla situazione indossando una maglietta che mostra fieramente il suo "status" di "nepo baby". Le fotografie, scattate il 6 gennaio, hanno alimentato la discussione di questo nuovo trend, unendosi alle risposte di tante altre celebrità.