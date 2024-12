Famous: il thriller con Zac Efron si arricchisce del talento di Bill Pullman e Daniel Zovatto

Il cast di Famous si amplia ulteriormente: Black Bear ha annunciato che Bill Pullman e Daniel Zovatto si sono uniti al thriller di A24, che vedrà come protagonista Zac Efron. I due attori vanno a completare un ensemble di star, sotto la direzione di Jody Hill. Al momento, i dettagli sui ruoli interpretati da Pullman e Zovatto sono top secret, quindi non è ancora chiaro quale sarà il loro contributo alla trama.

Pullman, veterano di Hollywood, è conosciuto soprattutto per il suo leggendario ruolo del Presidente Whitmore in Independence Day. La sua carriera include anche film cult come Balle spaziali, Insonnia d'amore e la serie The Sinner di USA Network.

Zovatto, invece, ha recentemente recitato nel thriller horror The Dating Game accanto ad Anna Kendrick ed è apparso nella serie Max Station Eleven. Tra i suoi altri crediti figurano It Follows e Don't Breathe. Zovatto sarà inoltre protagonista del thriller tropicale Headhunters, al fianco di Kevin Costner.

Zac Efron torna a sfoggiare il suo celebre ciuffo di High School Musical, ma c'è una ragione

I dettagli sulla trama e sul cast

Nel film, Zac Efron interpreterà un doppio ruolo: quello di Lance Dunkquist, un fan ossessionato dalla fama, e quello di James Jansen, un rubacuori di Hollywood. Lance, con una caratteristica che lo renderà protagonista di un destino inaspettato, è il sosia di Jansen e si reca a Los Angeles per cercare di realizzare il suo sogno di diventare famoso, a qualunque costo.

Here and Now: Daniel Zovatto in una scena

La sceneggiatura scritta da Chad Hodge è tratta dal romanzo scritto da Blake Crouch, ricreando una collaborazione che ha portato alla realizzazione della serie Wayward Pines. Nel team della produzione ci sono anche Sam Esmail e Chad Hamilton per Esmail Corp, in collaborazione con Michael Sagol di Caviar.

Oltre a Efron, il film sarà interpretato anche da Phoebe Dynevor, Nicholas Braun, Stephanie Koenig, Debby Ryan, Mekki Leeper e Cory Michael Smith.

Questa sarà la sua ultima collaborazione della star di High School Musical con A24 dopo la sua performance, acclamata dalla critica, nel biopic The Iron Claw.