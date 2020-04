Family Food Fight, stasera su Sky Uno la semifinale: ospiti Giancarlo Magalli e la figlia Michela

Family Food Fight torna stasera su Sky Uno, alle 21:15, con la semifinale e insieme ai suoi immancabili giudici Joe Bastianich, mamma Lidia e Antonino Cannavacciuolo.

Dopo l'eliminazione delle Benziadi, Magistà, Raviele e Scainelli si daranno battaglia ai fornelli con un solo obiettivo: convincere i giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich e guadagnare la possibilità di sfidarsi per il premio finale di 100.000 euro in gettoni d'oro. Il tema del quinto appuntamento del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy è "I Mostri Sacri". Nella prima prova, infatti, le tre famiglie superstiti dovranno affrontare i "Grandi Classici" della cucina italiana preparando un menù deciso dai giudici. La famiglia che meglio interpreterà alcuni dei piatti cardine della tradizione popolare riceverà un importante vantaggio nella seconda prova, dedicata alla "Sagra di Paese".

Alla presenza degli ospiti Giancarlo Magalli, della figlia Michela, nota influencer, e della banda G. Donizetti di Corbetta (MI), le famiglie dovranno cucinare il proprio menù costruendolo su un alimento estratto a sorte. Oltre alle portate, per far mangiare i giudici e i venti elementi della banda, i concorrenti dovranno anche creare un impiattamento degno di essere "instagrammato". Nella terza e ultima prova le famiglie dovranno cucinare un piatto di Chef Cannavacciuolo cercando di replicarlo minuziosamente e senza saltare alcun passaggio. I posti per la finale sono solo due: quali saranno le famiglie che si sfideranno in finale e quale, invece, abbandonerà per sempre il sogno di vincere Family Food Fight?

Family Food Fight va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV.