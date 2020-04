Family Food Fight, stasera su Sky Uno la quarta puntata a tema piatti tradizionali: anticipazioni

Family Food Fight torna stasera su Sky Uno, alle 21:15, con la quarta puntata, a tema celebrazioni tradizionali, insieme ai suoi immancabili giudici Joe Bastianich, mamma Lidia e Antonino Cannavacciuolo.

Dopo il colpo di scena e la salvezza all'ultimo secondo delle Benziadi, anche la quarta puntata di Family Food Fight si presenta ricca di sorprese e di ospiti. Il cerchio comincia a stringersi e per Benziadi, Magistà, Raviele e Scainelli è arrivato il momento di affilare i coltelli e studiare le strategie per dimostrare ai giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich tutte le loro potenzialità in cucina e aggiudicarsi il tanto ambito montepremi di 100.000 euro in gettoni d'oro. Nel quarto appuntamento del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy si sente aria di festa. Ed è proprio questo il tema che guiderà le sfide delle quattro famiglie superstiti, che si troveranno alle prese con la preparazione dei menù delle feste comandate: Natale, Pasqua, Capodanno e la festa di fine Ramadan. Un imprevisto, però, renderà la prova alquanto difficile: quattro parenti, uno per ogni famiglia, con un bassissimo talento in cucina, proveranno a dare il loro contributo mettendo a rischio la permanenza delle famiglie nella gara. Coloro che avranno interpretato al meglio lo spirito della festa assegnata si aggiudicheranno un bonus nella seconda prova, mentre i peggiori saranno a rischio eliminazione.

Nella seconda prova a tema feste etniche le famiglie di Family Food Fight si cimenteranno con le cucine estere, cercando di mettere in pratica i preziosi consigli di tre Chef professionisti: l'indiano Prady, il cinese Chang e il brasiliano Bartolomeo. Chi soddisferà le aspettative dei giudici e guadagnerà l'ambito accesso alla quinta puntata del cooking show? Family Food Fight va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV.