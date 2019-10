Family Food Fight: Cannavacciuolo e i Bastianich nel nuovo programma Sky!

Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e sua madre Lidia Bastianich sono i giudici di Family Food Fight, la produzione EndemolShine Italy per Sky, alla sua prima edizione italiana, che mette in competizione le famiglie e le loro tradizioni ai fornelli.

Il nuovo cooking show - in arrivo a marzo su Sky Uno - è un adattamento dell'omonimo format australiano già proposto anche in America. Una gara tra famiglie sulla base di quella che, da sempre, è una delle tradizioni più solide, che si tramanda da generazioni con vera passione: la cucina. Provenienti da diverse zone d'Italia e dunque convinti promotori e appassionati delle rispettive tradizioni culinarie regionali, i nuclei familiari si sfideranno sulle ricette tipiche della propria cucina, quelle tramandate dai nonni ai nipoti, e che fanno riunire la famiglia attorno alla tavola.

Cucine da Incubo Italia: Antonino Cannavacciuolo fotografato da Oliviero Toscani.

E saranno Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich e Lidia Bastianich - questi ultimi per la prima volta fianco a fianco come giudici di in uno show culinario - ad assegnare il titolo di Campioni d'Italia di Family Food Fight, con un premio finale da 100 mila euro.

Sintetico ma efficace come sempre Antonino Cannavacciuolo, lo Chef del quale anche le celebri pacche sulle spalle hanno il sapore verace del Sud Italia, dichiara: "Senza il pranzo della domenica... non esisterebbe la domenica!".

Per Joe Bastianich, eclettico artista della ristorazione che coltiva l'amore per il buon cibo, la passione per l'ottimo vino e una spiccata predilezione per la musica - dice: "A casa mia il pasto è sempre stato una cosa sacra. Non potevamo mancare, punto. Anche se avevi finalmente ottenuto un sì dalla più figa della scuola o c'era il concerto che aspettavi da una vita mia madre è sempre stata capace di riunire, ogni giorno, la nostra famiglia a tavola. Oggi so quanto quei momenti hanno significato. Sono parte delle mie radici italiane e sono proprio curioso di vedere cosa succede nelle case di altre famiglie. Poi essere seduto in TV al fianco di Antonino ma per la prima volta anche di mia madre... sono sicuro, ne vedrete delle belle!".

Lidia Bastianich, scrittrice, imprenditrice, personaggio televisivo ma soprattutto orgogliosa ambasciatrice della cucina italiana nel mondo, afferma: "È attorno o seduti a tavola in cucina, che si formano i legami familiari più solidi. Sono quindi molto felice che con mio figlio Joe e il caro amico Antonino Cannavacciuolo potremo osservare e giudicare le dinamiche che si svolgono nelle cucine delle famiglie italiane, frutto di una tradizione millenaria.... Quindi, come dico sempre alla fine del mio programma negli Stati Uniti: "Tutti a tavola a mangiare!"".

Masterchef 3: Joe Bastianich in una foto promozionale

Le squadre che si affronteranno a FAMILY FOOD FIGHT condividono la passione per la buona cucina, l'amore per il cibo e il gusto dello stare insieme a tavola, e si sfidano a colpi di ricette tradizionali italiane per aggiudicarsi il titolo. In una competizione in cui non contano i piatti gourmet o gli "impiattamenti" da ristorante stellato ma fanno la differenza genuinità e passione, e la capacità di portare nel piatto la propria e più autentica tradizione. In ogni puntata i concorrenti si sfideranno in tre prove il cui obiettivo è testare la capacità delle famiglie di esprimere la propria passione per la cucina sia all'interno della loro comfort zone, sia confrontandosi con imprevisti sempre diversi, in una gara culinaria in cui l'unione e le dinamiche familiari sono centrali.

Mentre le famiglie in gara saranno impegnate ai fornelli, i giudici ovviamente potranno interagire con loro di persona, ma in più le osserveranno da un monitor in uno spazio dedicato, lasciando loro la possibilità di esprimersi liberamente in cucina e conoscendole molto da vicino, con tutti i loro pregi e difetti.